L' Ispra fotografa un Paese fragile | serve la Green Economy

(Di martedì 20 marzo 2018) Il 31% dei vertebrati e 1.020 piante inserite nella lista rossa in Italia sono a rischio di estinzione. Minacciati principalmente dalle attività umane e dalla crescente richiesta di risorse naturali, che portano alla degradazione di diversi habitat e a forme di inquinamento estremamente pericolose. Le temperature sono in aumento e crescono contestualmente la siccità e le alluvioni.La qualità dell'aria in molte aree delnon è buona e il bacino padano è tra le zone più critiche d'Europa. Scorrendo l'annuario dei dati ambientali e il rapporto ambiente presentato dall', indubbiamente la principale fonte ufficiale d'informazione in campo ambientale, emerge con evidenza quanto in Italia sia ancora necessario lavorare per una crescita ecocompatibile.Molto è stato fatto, ma manca una sterzata decisa verso la, l'unica ...