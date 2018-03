L' Inter tenta il grande colpo dalla Roma | pronto un clamoroso scambio

Juventus : tentata estorsione - capo ultrà sarà Interrogato : Ha chiesto di essere interrogato in aula il capo dei Viking, gruppo ultrà della Juventus, Loris Grancini imputato a Milano assieme ad altri due tifosi della curva bianconera perche’, stando ad un’inchiesta del pm Enrico Pavone, avrebbero minacciato il titolare di una societa’ milanese di eventi sportivi per costringerlo “a procurare loro biglietti” con una “corsia preferenziale” per le partite della ...

Silvia Provvedi : “Fabrizio Corona? Il mio Interesse è che non violi nulla e stia lontano dalle tentazioni” : Silvia Provvedi è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 3 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Silvia Provvedi: “Fabrizio Corona? Siamo più forti di prima” “Ho bisogno di leggerezza. Ho bisogno di godermi questo momento”, racconta la cantante a proposito dell’uscita dal carcere, dopo 16 […] L'articolo Silvia Provvedi: “Fabrizio Corona? Il mio interesse è che non ...

Attenta Inter - il Barcellona non molla de Vrij : L' Inter ha individuato in Stefan de Vrij un rinforzo importante per la difesa del prossimo anno. Come scrive La Gazzetta dello Sport , però, anche il Barcellona segue il centrale olandese, che si svincolerà a fine stagione dalla Lazio .

Romania : Amnesty International critica tentativo depenalizzazione reati corruzione e sovraffollamento carceri : Bucarest, 23 feb 12:56 - , Agenzia Nova, - Nel suo rapporto annuo sul rispetto dei diritti umani nel mondo, l'organizzazione non governativa , Ong, Amnesty International, ha criticato... , Rob,

Attenta Inter - in tante vogliono de Vrij : Non solo l'Inter su Stefan de Vrij , difensore che a fine anno lascerà la Lazio . Come scrive la Gazzetta dello Sport , sull'olandese, sul quale i nerazzurri sono in pole, ci sono Zenit San Pietroburgo , pronto a offrire 6 milioni a stagione al giocatore, il Barcellona , il Manchester United e il Chelsea . Con ...

Spalletti : 'C'è un tentativo di creare fatture tra me e l'Inter' : MILANO - ' Mi sento una persona fortunatissima. Sono all'Inter, in un ambiente bellissimo e in una squadra fortissima. Mi trovo bene '. Lo ha detto Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, nel corso ...

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Quando gli eroi diventano attori - nel film 'Attacco al treno' i veri protagonisti dell'attentato di Amsterdam Interpretano se stessi : C'è Anthony, che ogni volta che parla sprofonda un po'di più nel divano. Alek, stivali ai piedi e tacchi sul tavolo. E Spencer, con gli occhi lucidissimi, che sorseggia una bevanda energetica e quasi ...

Allarme Inter - il ct argentino : 'Icardi tentato dal Real Madrid' : È bastato un tweet di Mauro Icardi per mandare in fibrillazione il mondo Inter. Quel ' chau chau ' , 'ciao ciao', , ha agitato i tifosi e continua a tener banco, nonostante le smentite. La società nerazzurra infatti ha spiegato che non c' è attualmente nessuna ...

Inter - tentativo last minute per Torreira : L' Inter ci ha provato per Torreira , centrocampista della Sampdoria , con un'offerta last minute. Come riporta Premium Sport , però, il club blucerchiato ha respito l'offerta nerazzurra per l'ex numero 35 del Pescara .

Calciomercato Inter - rischia di saltare Pastore : infortunio con il Psg - tentativo per Gaitan : Calciomercato Inter, rischia di saltare Pastore: infortunio con il Psg – Il Psg è sceso in campo per la Coppa di Francia, successo sul campo del Rennes grazie alle reti di Meunier, Marquinhos e Lo Celso. Nel frattempo non arrivano buone notizie per l’Inter, durante la partita si è infortunato infatti Pastore, il Flaco è stato costretto a lasciare il campo al 45′ per un problema muscolare. La trattative per portare Pastore ...

Calciomercato Inter - parla Sampaoli : 'Icardi è tentato dal Real Madrid' : Mauro Icardi ha spaventato l'Inter nelle ultime ore. Un post su Instagram: "Poter dire addio è crescere" ha scatenato un pandemonio social e non solo riguardo all'attaccante e capitano nerazzurro. Una ...

ICARDI LASCIA L'Inter?/ Calciomercato - il post sibillino su Instagram che allarma i tifosi : tentazione Real? : Mauro ICARDI LASCIA L'INTER? Il calciatore argentino ha condiviso un post ambiguo su Instagram che ha messo in allarme i tifosi nerazzurri, facendo scatenare le voci di una cessione.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:17:00 GMT)

Afghanistan - attentato a Kabul nella zona verde : attaccato l'hotel Intercontinental : Terrore a Kabul . Alle 21 ora locale di ieri sera, una cellula terroristica ha preso d'assalto l'hotel Intercontinental, frequentato da numerosi occidentali e dunque per questo strettamente ...