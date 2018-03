L’incredibile trasformazione di Renée Zellweger in Judy Garland

vanityfair

: Avevo 15 anni e quella mattina eravamo tutti veramente terrorizzati. Per strada si incrociavano sguardi increduli.… - eucromia : Avevo 15 anni e quella mattina eravamo tutti veramente terrorizzati. Per strada si incrociavano sguardi increduli.… - Elisabetta_90 : @lostdiadem Non sono ancora riuscita a spiegarmi l incredibile trasformazione di Tiger ?????????? -

(Di martedì 20 marzo 2018) Se non lo sapessimo, faremmo fatica a riconoscerla. Sì, perché la bella donna con i capelli neri, gli occhi grandi e la bocca dischiusa che vedete qui sopra, in realtà, è, Bridget Jones, premio Oscar, compagna di Doyle Bramhall. Il film è, il biopic dedicato aprodotto da Pathé e BBC Films e interpretato proprio da, che abbandona i panni della zitella più pasticciona d’Inghilterra per impersonare la cantante e l’attrice di Grand Rapids, scomparsa nel 1969 a soli 46 anni. https://twitter.com/TCM/status/975867926493454337 Il film, ancora senza una data di uscita, racconterà la vita dinel periodo londinese, quando si trasferì in Europa per un tour di spettacoli e concerti sell-out, ultima esibizione di una carriera sfolgorante, iniziata giovanissima grazie alla Dorothy del Mago di Oz e proseguita fra balletti e ...