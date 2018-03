huffingtonpost

Limone, sambuco e fiori freschi. La torta di Harry e Meghan sarà una 'primavera'

(Di martedì 20 marzo 2018), decorazioni di: sarà a tema primaverile lanuziale del principee della futura consorteMarkle. L'appuntamento è per il 19 maggio 2018 e con l'avvicinarsi del royal wedding aumentano le indiscrezioni e Buckingham Palace ha preannunciato che la cerimonia "rispecchierà la personalità degli sposi".Da Kensington Palace giunge quest'ultimo curioso dettaglio. Lanuziale presenterà una miscela didi, incorporando la freschezza dei sapori primaverili, sarà poi ricoperta da crema al burro e decorato con. A realizzare la royal cake sarà Claire Ptak, food stylist, scrittrice e proprietaria di Violet, minuscola bakery nel cuore dell'East London.Fonti di palazzo affermano che i due sposi non vedano l'ora di condividere la delizia con gli invitati, di cui non si conosce ...