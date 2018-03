Libri | Sil Confesercenti | inaccettabile vendita attraverso biblioteche 2

meteoweb.eu

: #SIL #Confesercenti: inaccettabile la vendita dei #libri attraverso le #biblioteche... --> - Confesercenti : #SIL #Confesercenti: inaccettabile la vendita dei #libri attraverso le #biblioteche... --> - sil_viar0 : RT @PMO_W: Il provincialismo abissale di chi si crede cosmopolita e chiama metropoli-mondo il suo fortino più piccolo di Roma entro le Mura… -

(Di martedì 20 marzo 2018) (AdnKronos) – Ora Ascom, aggiunge, “ha fatto questa controproposta che coinvolge nellale librerie, ma che noi contestiamo non solo perché svilisce il ruolo degli operatori del settore, ma anche perché riduce ancora i già risicati margini di: il margine medio delle librerie per la, infatti, è di un 28/30% e se si deve garantire un 15% di sconto, la commissione del 7% allee i costi di spedizione si comprende bene che per i librai sarebbe solo una rimessa”.“Siamo pronti – conclude Terzi – a proseguire questa battaglia sino in fondo, in tutela di un comparto che ha vissuto e vive una grave crisi. Vogliamo continuare dialogare con gli Enti per individuare delle soluzioni che mirino a far trovare, anche con strumenti informatici, iche gli utenti cercano nei territori. Un servizio che andrebbe a rinsaldare quella ...