Libertà sotto attacco Le nostre vite finite in pasto ai predoni web

Corte d'Appello di Napoli - L'ex sottosegretario Cosentino torna in Libertà : Nel 2005 Berlusconi lo nomina coordinatore del Pdl in Campania , e nel 2008 diventa sottosegretario all'Economia . Poi le inchieste e i processi: la prima volta che Cosentino ha varcato la porta di ...

Ecco 'The Post' - dal 1° febbraio al cinema. Spielberg : 'La Libertà di stampa sotto attacco anche oggi' : MILANO, 15 GEN - È stato presentato questa mattina a Milano il nuovo film di Steven Spielberg 'The Post' con Tom Hanks e Meryl Streep per la prima volta sul grande schermo insieme. La parole del ...

