LIAM GALLAGHER Video | l' ex Oasis perde la voce durante un concerto in Cile e se ne va

Scaletta concerti di LIAM GALLAGHER a Milano e Padova il 26 e 27 febbraio - orari e biglietti per le uniche date italiane : I concerti di Liam Gallagher a Milano e Padova del 26 e 27 febbraio rappresentano le uniche date italiane del nuovo tour dell'ex frontman degli Oasis. L'As You Were Tour che sta portando in giro per l'Europa il talentuoso e dannato co-fondatore della band inglese di maggior successo a cavallo tra i due secoli prende il nome dall'album rilasciato lo scorso 6 ottobre su etichetta Warner Music, il suo progetto di debutto come artista ...

Brit Awards 2018 : Ariana Grande ha apprezzato molto il tributo di LIAM GALLAGHER alle vittime di Manchester : Ai Brit Awards 2018 sarebbe dovuta esserci anche Ariana Grande, per rendere omaggio con una performance tributo alle 22 vittime dell’attentato di Manchester. La pop star purtroppo si è ammalata e il suo medico le ha sconsigliato di intraprendere il viaggio per Londra. [arc id=”4804232a-0a70-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Nonostante la sua assenza, Ariana ha guardato la cerimonia dei Brits andata in scena la sera del 21 febbraio ...

Video LIAM GALLAGHER ai Brit Awards 2018 canta Live Forever degli Oasis in ricordo delle vittime dell’attentato di Manchester : Liam Gallagher ai Brit Awards 2018 a sorpresa calca il palco sulle note di Live Forever degli Oasis. Il brano è un omaggio toccante in ricordo delle vittime dell'attentato a Manchester che si è verificato in occasione del concerto di Ariana Grande. L'artista ha poi tenuto un concerto speciale, benefico, nella stessa location, a pochi giorni dalla tragedia. Sul palco della O2 Arena di Londra, il 21 febbraio, viene ricordato l'avvenimento ...

LIAM GALLAGHER racconta la sua verità : "La polizia tedesca mi ha tolto i denti con le pinze" : Ha raggiunto il successo mondiale con la sua arte, poi per anni la buona stella di Liam Gallagher è sembrata essersi eclissata tra una lite e l'altra col fratello Noel. Dopo anni in cui dell'ex frontman degli Oasis si parlava quasi solo per gli scontri di famiglia, Liam ha da poco lanciato il primo album da solista, As you were, e per promuovere la sua musica ha rilasciato un'intervista al quotidiano britannico Guardian. La conversazione, ...

LIAM GALLAGHER - alla proposta di Robbie Williams di collaborare lui risponde : 'Non penso che sarebbe una mossa saggia' : Recentemente WilLiams aveva poi dichiarato che un duetto con Liam, definito "fottutamente fantasico", avrebbe fatto tremare il mondo. In ambito di collaborazioni, l'altro componente della famiglia ...

Per LIAM GALLAGHER suo fratello Noel “un falso - peggio di Trump” : esibizione e premio agli NME Awards 2018 (video) : Gli attacchi di Liam Gallagher a suo fratello Noel non sono certo una novità e ormai non farebbero nemmeno più notizia vista la loro frequenza, se non fosse che stavolta l'ex Oasis ha paragonato l'altro ex Oasis nientemeno che al dittatore nordcoreano Kim Jong-un e al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Incontenibile come sempre, Liam Gallagher si è lasciato andare all'ennesima invettiva contro il fratello a margine della sua ...

LIAM GALLAGHER attacca Noel Gallagher e Bono Vox : 'Segaioli' : Roma, 17 gen. (askanews) Noel e Bono Vox degli U2 sono 'i più grandi segaioli del mondo della musica'. Parola di Liam Gallagher che, in Australia per un tour a supporto del suo ultimo album, 'As You Were', ha concesso una bizzarra intervista a Junkee. Gallagher parla anche dell'...

La reunion degli Oasis ostacolata dalla moglie di Noel? L’ultima provocazione di LIAM Gallagher : L'ultima puntata della saga dei fratelli Gallagher ha per protagonista la moglie di Noel: secondo Liam sarebbe anche colpa sua se la reunion degli Oasis non è ancora avvenuta e probabilmente non avverrà mai. Dopo la tregua natalizia durata giusto il tempo di qualche giorno, i due ex Oasis sono tornati a darsele di santa ragione. Come sempre il più pungente dei due è Liam, il minore dei fratelli Gallagher nonché voce del gruppo rivelazione del ...

SANREMO 2018/ Conferenza stampa del Festival - diretta streaming : Sting - LIAM GALLAGHER e Pausini gli ospiti : SANREMO 2018, le ultime anticipazioni sul Festival prima della Conferenza stampa di questa mattina, ecco chi potrebbe esserci sul palcoscenico della kermesse e il toto-nomi.

LIAM GALLAGHER tenta la reunion degli Oasis nella formazione originale : dov’è finito Noel? : Liam Gallahgher tenta la reunion degli Oasis nella formazione originale. Il gruppo avrebbe quindi potuto tornare a suonare insieme senza la presenza del maggiore Noel, con il quale da anni è in cattivi rapporti. Già terminata la tregua tra i due, con una rottura causata da alcune dichiarazioni di Noel con le quali ha negato il talento di cantautore di suo fratello. In origine, il gruppo era noto con il nome di The Rain, in onore dell'omonimo ...

Laura Pausini a Sanremo 2018 - invitati tra gli ospiti anche LIAM GALLAGHER e Sting : l’annuncio di Claudio Baglioni : Ci sarà anche Laura Pausini a Sanremo 2018, se lei vorrà: Claudio Baglioni ha concluso così la sua prima conferenza stampa da direttore artistico e co-conduttore della 68a edizione del Festival. Negli ultimi minuti della lunga conferenza stampa di presentazione che si è tenuta al Casinò di Sanremo è arrivata la conferma degli inviti avanzati dal direttore artistico ad una serie di artisti italiani ed internazionali. "Noi confermiamo. ...