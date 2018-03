Lewis Hamilton | «Voglio vincere come Fangio»

GIGI HADID E Lewis Hamilton / Lui preoccupato al fianco della modella - alla guida di un auto sportiva (video) : GIGI HADID guida un'auto sportiva alla massima velocità mentre LEWIS HAMILTON è al suo fianco, visibilmente preoccupato. Ecco la nuova campagna di Tommy Hilfiger.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:23:00 GMT)

F1 - Mondiale 2018 : riparte il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. La resa dei conti tra i migliori piloti del decennio : Sarà una sfida titanica, un duello emozionante, uno scontro totale e appassionante, un testa a testa che dovrebbe caratterizzare l’intera stagione. Sebastian Vettel contro Lewis Hamilton, Ferrari contro Mercedes, due filosofie di guida e di vita a confronto, due prime donne che non vogliono e non possono condividere il trono, i migliori piloti che la Formula Uno moderna può proporre. Il post Michael Schumacher è indubbiamente tutto loro: ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il rinnovo del contratto non è la priorità ma sto bene dove sono” : Lewis Hamilton, a meno di una settimana del Mondiale 2018 di F1 a Melbourne (Australia), continua a portare avanti la propria trattativa con Mercedes per il suo rinnovo. Manca ancora l’ufficialità ma si è ormai in dirittura d’arrivo. “Abbiamo già iniziato a parlarne, ma non è la mia priorità in questo momento”, ha detto il campione del mondo in carica, come riporta Marca. “Io non rinnovo, quando gli altri lo ...

F1 - quanti soldi guadagnano i piloti? Gli stipendi del Mondiale. Sebastian Vettel il più ricco - Lewis Hamilton lo insegue : quanti soldi guadagnano i piloti di Formula Uno? Quali sono i vertiginosi stipendi che percepiscono i temerari delle quattro ruote per sfrecciare a oltre 300 km/h? Queste sono le domande che molti appassionano di F1 si fanno periodicamente e che riemergono prima dell’inizio di ogni stagione. Il Mondiale che scatterà con il GP di Australia (23-25 marzo) sarà caratterizzato anche da importanti ingaggi per i fenomeni che riempiranno la ...

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes ancora squadra da battere. Lewis Hamilton sempre più maturo e un’affidabilità che spaventa : Manca meno di una settimana al via del primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1 (25 marzo). A Melbourne (Australia), nell’ormai tradizionale scenario dell’Albert Park, i bolidi della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e la Mercedes anche quest’anno sembra essere la squadra da battere. Nel corso degli 8 giorni di test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento, pur non svettando nei tempi, hanno ...

Tendenze Uomo Primavera 2018 : Tommy Hilfiger sceglie Lewis Hamilton come ambassador mondiale : ... conosciuto anche come Tricky Triangle, , situato in Pennsylvania, negli Stati Uniti, e verrà lanciata in tutto il mondo nel corso della Primavera 2018. Formata da esclusivi video teaser e contenuti ...

Lewis Hamilton è il nuovo volto di Tommy Hilfiger : Tutto è iniziato il giorno in cui Lewis Hamilton ha pensato che Tommy Hilfiger sarebbe stato lo sponsor ideale del team Mercedes AMG Petronas Motorsport. Ne ha parlato con Toto Wolff, team manager Mercedes, e l’accordo è stato preso. Del resto, se c’è di mezzo la volontà di uno dei più grandi piloti di Formula 1 con il record assoluto in termini di pole position, punti in carriera e numero di vittorie in circuiti diversi tutto ...

Lewis Hamilton : “La Red Bull è la più veloce potenzialmente ma non ci batterà” : Lewis Hamilton appare decisamente sicuro di sé in vista dell’esordio stagionale del Mondiale di F1 2018 a Melbourne (Australia). Il 4 volte campione del mondo britannico, alfiere della Mercedes, è stato intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com ed ha dato fornito risposte decisamente interessanti. Guardando ai nomi dei possibili rivali, Lewis ha pochi dubbi: “Beh, i due nomi ovvi che possiamo prevedere come miei ...

F1 - Lewis Hamilton : “Firmerò il nuovo contratto con la Mercedes e voglio il quinto titolo” : “Non c’è ancora niente di ufficiale, ma nell’arco di questa stagione firmerò il nuovo contratto con la Mercedes. Ci stiamo parlando, il clima tra me e il team è molto rilassato, c’è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per l’accordo“. Sono queste le parole del campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, oggi presente nella sede della Petronas, la società di lubrificanti ...

Test F1 Barcellona/ Lewis Hamilton è velocissimo - ma Sebastian Vettel c’è : Test F1 Barcellona, Lewis Hamilton è velocissimo, ma Sebastian Vettel c’è. Grande prestazione del campione del mondo con la Mercedes, ma anche il ferrarista si difende bene(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:57:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : ottima Mercedes. Lewis Hamilton : “Ora la competizione…” : Lewis Hamilton è stato il più veloce nella giornata di Test al Montmelò. La Mercedes ha letteralmente dominato sul circuito di Barcellona ed il pilota inglese ai microfoni di MotorSport.com si è detto entusiasta di quanto ottenuto: “Normalmente non sono un pilota che ama essere in pista per i Test, ma oggi sono stato davvero entusiasta di provare perché non abbiamo avuto la possibilità di fare molta strada nei giorni precedenti. È stato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 1° marzo. Lewis Hamilton fa il vuoto con le medie - 3° Sebastian Vettel : Dopo tre giorni da tregenda finalmente Barcellona ha regalato una giornata di bel tempo (e temperature in leggero aumento) per concludere la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Questo giovedì ha visto quello che si può considerare l’esordio vero e proprio di Lewis Hamilton, fermato in precedenza dalle bizze del tempo e, senza dubbio, il campione del mondo ha voluto marcare il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 1° marzo. Lewis Hamilton fa il vuoto con le medie - 3° Sebastian Vettel : Dopo tre giorni da tregenda finalmente Barcellona ha regalato una giornata di bel tempo (e temperature in leggero aumento) per concludere la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno sul tracciato del Montmelò. Questo giovedì ha visto quello che si può considerare l’esordio vero e proprio di Lewis Hamilton, fermato in precedenza dalle bizze del tempo e, senza dubbio, il campione del mondo ha voluto marcare il ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi della quarta giornata. Lewis Hamilton scatenato - Sebastian Vettel collauda la Ferrari : A Barcellona si è disputata la quarta giornata dei Test di F1. Al Montmelò si è conclusa la prima tranche di Test, si tornerà in pista settimana prossima per altri quattro giorni di prova, gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito catalano abbiamo assistito alla prova di forza di Lewis Hamilton che si è scatenato: il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:19.333 con le gomme medie dando una risposta ...