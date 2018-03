Leucemia | identificati due geni che cooperano per innescarne lo sviluppo | grandi

meteoweb.eu

(Di martedì 20 marzo 2018) Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato dal Prof. Jan Cools del VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology, ha realizzato importanti passi avanti nella comprensione dellodellalinfoblastica acuta, un cancro aggressivo del sangue. Mentre gli scienziati avevano già familiarità con moltiche provocano tumori e le loro diverse funzioni, questo team di ricercatori ha ora illustrato come questilavorino insieme per attivare la. Lalinfoblastica acuta (LLA) è il tumore più comune tra i bambini. Nonostante l’efficacia della chemioterapia per il trattamento della malattia, i suoi effetti collaterali a breve e lungo termine sono considerevoli. L’obiettivo del team del Prof. Cools era identificare opzioni alternative di terapia che non provocano gravi effetti collaterali. La LLA è provocata dall’accumulo di mutazioni genetiche che alterano il ...