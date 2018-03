L' esperto | l' intervento di Cambridge Analytica nelle elezioni in tutto il mondo

it.sputniknews

: Tra poco pubblico il mio intervento di ieri al teatro Spazio di Roma e di oggi a EconomyDem nel pomeriggio ho visit… - LeonardDini : Tra poco pubblico il mio intervento di ieri al teatro Spazio di Roma e di oggi a EconomyDem nel pomeriggio ho visit… - alealelupi : RT @Assindatcolf: Ecco l'intervento del nostro esperto in tema di #infortuni sul lavoro. Cosa fare quando si fa male la #badante #colf o la… - Solegiallorosso : Le elezioni in Russia saranno pure una formalità, ma 'sta storia dell'avvelenamento della spia russa (e quello che… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Su questa società si poteva investigare in diversi punti del. Ma non si farà, non è interessato nessuno. Ecco se fossero in qualche modo collegati alla Russia, ecco, allora sì, orrore, orrore. ...