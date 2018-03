Lele Joker | il piccolo life-coach che insegna ad inseguire i sogni

Blastingnews

(Di martedì 20 marzo 2018) Inutile provare a mettersi nei suoi panni, se non si possiede la sua freschezza e la sua forza di volonta'. Gabriele, milanese di appena 9 anni, conosciuto sulla rete come, vuole diventare un medico, ma per il momento si accontenta di caricare i suoi video su #Youtube e collezionare quanti più “like” possibile. Intanto, nel momento in cui scriviamo, ha gia' acquisito più di sedicimila iscritti e quasi settantottomila visualizzazioni, più un numero incalcolabile di pollici in su. Dell’infame malattia VIDEO che ha tentato di aggredirlo neanche l’ombra: schiacciata dal peso della vitalita' che sprigiona da ogni parola, da ogni gesto, da ogni simpatica espressione del suo visino di bimbo. E se le cure a cui deve sottoporsi gli strappano qualche capello, lui non ci fa caso. Ci mette su un cappellino da rapper VIDEO e continua a parlare, parlare, parlare… ‘Voglio ...