LEGO Marvel Super Heroes 2 | arriva a sorpresa un DLC

Warner Bros annuncia il nuovo Pacchetto Livelli e Personaggi per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros annuncia l’uscita del Pacchetto Livelli e Personaggi Cloak e Dagger, il nuovo DLC per LEGO® Marvel Super Heroes 2. Il Pacchetto, disponibile a euro 2,99 aggiunge un livello e Personaggi tratti dai fumetti in occasione dell’imminente lancio della serie Marvel Television Marvel’s Cloak & Dagger, in arrivo su Freeform giovedì 7 giugno 2018. Nuovi Personaggi e Livelli per ...