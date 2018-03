Leggende del calcio e vip uniti contro la violenza sulle donne

19 marzo - San Giuseppe : storia - Leggende e ricetta delle buonissime zeppole : La storia aattribuisce la paternità delle buonissime zeppole di San Giuseppe a Napoli. La prima ricetta ufficiale si trova, infatti, nel Trattato di Cucina Teorico-Pratico del celebre gastronomo Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino che, nel 1837, con lo stile semplice e immediato che lo contraddistingueva, la mise nero su bianco in lingua napoletana. Come ogni dolce tradizionale che si rispetti, non mancano le origini leggendarie. Una ...

17 marzo - arriva il St. Patrick’s Day : è il giorno più atteso dell’anno in Irlanda. Storia - Leggende e curiosità : In Irlanda il 17 marzo è il giorno più atteso dell’anno. Parliamo del St. Patrick’s Day, la festa di San Patrizio, che commemora l’arrivo del Cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. ad opera del Santo, all’epoca vescovo d’Irlanda. Festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, festa bancaria nell’Irlanda del Nord, la ricorrenza viene celebrata anche in altri paesi, interessati da significativa immigrazione irlandese. La festa di San ...

Juventus - Trezeguet - Tardelli e altre Leggende per aiutare il comune di Camerino : Una serata per unire la Juventus ad una bella iniziativa che ha come obiettivo aiutare il comune di Camerino , Macerata, . Trezeguet, Tardelli, Ravanelli, Torricelli e Bonetti sono gli ex bianconeri ...

Laureus World Sports Awards - Del Piero e le Leggende : TORINO - Tra gli invitati del Laureus World Sports Awards c'è anche l'ex capitano della Juventus Alessandro del Piero , che è già a Monaco per gli Oscar dello Sport . Al grande evento che si terrà presso la Salle des Etoiles dello Sporting Club del principato e sul red carpet non poteva mancare la leggenda bianconera. Sul suo profilo Instagram Del Piero ...

Festa delle lanterne : rituali e Leggende più suggestivi : Le lanterne sono le protagoniste indiscusse della celebre Festa delle lanterne. Esse vengono realizzate con carta colorata, nelle forme più disparate, specie di pasaggi, edifici, personaggi, fiori, uccelli ed animali, in particolare cavalli in corsa. Molto diffuso è il consumo di yuanxiao. Ve ne sono quasi 30 tipi, con ripieni di lazzeruola, pasta di giuggiole, pasta zuccherata di soia rossa, sesamo ecc. Tra le attività ricreative, i percorsi ...

Roma - la Russia si prepara ad accogliere Totti per il Giubileo delle Leggende : Francesco Totti lontano dal campo non ci sa proprio stare e pur di giocare è disposto a volare in Russia, dove domani e dopodomani andrà in scena il 'Giubileo delle Leggende'. Il torneo si disputerà ...

2 febbraio 2018 - Giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e Leggende - grande attesa per le “previsioni meteo” di Phil : Sono ore di trepidazione negli Stati Uniti: c’è, come ogni anno, grande attesa per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore ...

Grammy Awards : le Leggende della musica che non hanno mai vinto : È stata appena archiviata l’edizione 2018 dei Grammy Awards 2018, che ha visto trionfare Bruno Mars. Ma nel corso della storia dei Grammy, ci sono stati degli artisti da milioni di dischi venduti e che ormai sono diventate delle leggende della musica, ma che non hanno mai vinto un grammofono. Anche alcune delle star del momento, seppure plurinominate non hanno mai trionfato. Scopri di chi stiamo parlando nel video! [arc ...

Maturità 2018 - materie della seconda prova in arrivo : e spopolano le 'Leggende' metropolitane : Meno tre, due, uno.....! Maturandi tremate, manca veramente poco per sapere le materie che sono state scelte per l'esame di Maturità 2018 . Il Miur dovrebbe annunciare entro domani, le materie della ...

Giorni della Merla 2018 tra Leggende e realtà : Roma, 29 gennaio 2017 - Gennaio volge al termine e, puntuali come sempre, arrivano i ' Giorni della Merla' . Secondo la tradizione, gli ultimi tre Giorni di febbraio , ma per alcuni anche i primi due ...

Giorni della Merla : tutte le Leggende e le citazioni più note : Una delle altre leggende, non aventi per protagoniste i merli ma altrettanto suggestive, riguardanti i Giorni della Merla, è ambientata sul Po, parla di Merla, una ragazza amante del ballo e del divertimento che desiderava recarsi a ballare in un paese poco distante dal suo, attraversando di corsa una lastra di ghiaccio che copriva il Po ma quella si ruppe, non reggendo il peso della fanciulla. Per tre Giorni gli amici cercarono invano il ...

Giorni della Merla : tutti i merli protagonisti delle Leggende più famose : La tradizione vuole che gli ultimi tre Giorni di gennaio, quindi il 29, 30 e 31 gennaio, siano i cosiddetti Giorni della Merla, considerati i più freddi dell’anno. Ma perché si chiamano così? Da tempo ci si divide tra ipotesi, interpretazioni contrastanti e affascinanti leggende. Una di queste ha per protagonisti un merlo, una Merla e i loro tre figlioletti. In quel periodo della storia, i merli avevano piume bianche. La famigliola era arrivata ...