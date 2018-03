Lega e M5S | patto vicino | ticket Bongiorno-Fraccaro L' allarme di Forza Italia

Accordo Lega - M5S più vicino : le strane parole di Di Maio Video : Tra pochi giorni andranno eletti i presidenti di Camera e Senato e in questa fase di stallo politico è molto difficile trovare una quadra. Il candidato Di Maio e, con lui, il suo movimento si trovano in una posizione di forza in Parlamento; le ultime elezioni hanno dato al M5S ben il 32% dei voti, permettendogli così di eleggere oltre 300 parlamentari. Anche se si è classificato come primo partito, non ha superato il 40% che gli avrebbe ...

M5S-Lega - l'incubo di Forza Italia : Un po' per necessità, un po' per precisa scelta politica, visto che la partita sulle presidenze di Camera e Senato e quella di governo sarà lunga e complicata. Ho sentito Matteo, mi ha detto che non ...

Parlamento - chi sono i nuovi deputati e senatori/ Boom M5s e Lega : più giovani - laureati e professionisti : Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori. L'identikit: più giovani, più laureati e più professionisti. Ecco i parlamentari che varcano i portoni di Palazzo Madama e Montecitorio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:04:00 GMT)

Pd - Orfini : “Referendum tra iscritti? Non è necessario. La nostra gente non ci vuole al governo con M5S o Lega” ed attacca Franceschini e Veltroni : Sul futuro governo è stata avanzata l’ipotesi di un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico per decidere cosa fare. Il Presidente dem Matteo Orfini, che si presenterà dimissionario alla prossima Assemblea Nazionale del partito, è molto critico: “Non credo onestamente ce ne sia la necessità in questo caso. Io che giro tra i circoli del nostro partito, vedo che i nostri iscritti condividono la decisione presa in Direzione ...

Accordo Lega-M5S - Gianluca Cantalamessa : 'Condividere un percorso é fattibile' : ... 'non è possibile " afferma " che, in una Regione che ha il 50% della disoccupazione giovanile, 230 sindaci firmino un Accordo con il ministero dell'Interno per avviare al mondo del lavoro 10mila ...

M5s - Dessì riammesso da Di Maio/ Critica Pd : “ma non era espulso?”. Eletti Senato e apertura alla Lega : M5s, Emanuele Dessì reintegrato tra gli Eletti al Senato: Di Maio "glissa" e risponde a Beppe Grillo. Critiche Pd, "ma non era stato espulso?", si apre asse con la Lega per il Governo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:52:00 GMT)

'Un governo Lega-M5s? Si può fare'. Parla il sindaco preferito da Salvini : ... sopratutto nei metodi , hanno capito che la casta dei privilegiati ha fatto il suo tempo e la politica non potrà più essere così lontana dai cittadini come lo è stata in passato, , purtroppo nel ...

SONDAGGI NUOVO GOVERNO 2018/ Salvini-Di Maio - il 24% vuole maggioranza Lega-M5s : SONDAGGI e scenari verso il GOVERNO: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Asse centrodestra e centrosinistra per arginare M5s? Alleanza Di Maio e Salvini invece..(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Maroni : non guido scissioni Lega ma difficile governo con M5s : Camera e Senato cambia poco; diverso invece è un'alleanza per il governo che diventerebbe un'alleanza politica'. Roberto Maroni, ex Presidente della Regione Lombardia, ai microfoni di '6 su Radio 1' ...

Riforma pensioni/ Il punto di Boeri su Lega e M5S (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Il punto di Tito Boeri su Lega e M5S. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:26:00 GMT)

Governo : Maroni - non sia M5s-Lega : Camera eSenato cambia poco; diverso invece è un'alleanza per il Governoche diventerebbe un'alleanza politica'. Lo dice Roberto Maroni,ex Presidente della Regione Lombardia, ai microfoni di '6 suRadio ...

Governo : Maroni - non sia M5s-Lega : Camera e Senato cambia poco; diverso invece è un'alleanza per il Governo che diventerebbe un'alleanza politica". Lo dice Roberto Maroni, ex Presidente della Regione Lombardia, ai microfoni di '6 su ...

Governo : Maroni - non sia M5s-Lega : Camera e Senato cambia poco; diverso invece è un'alleanza per il Governo che diventerebbe un'alleanza politica". Lo dice Roberto Maroni, ex Presidente della Regione Lombardia, ai microfoni di '6 su ...

La verità sull'asse Lega-M5SAccordo sulle Camere : i nomi Dietro le quinte si tratta sul governo : Accordo quasi fatto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulle presidenze di Camera e Senato. Al momento i nomi non ci sono ancora ma sul metodo l'intesa c'è. Un presidente ai pentastellati e uno al Carroccio, con buona pace per le proteste di Forza Italia Segui su affaritaliani.it