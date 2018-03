L' editoria italiana in festa nel cuore di Modena con Buk 2018

L'industria videoludica italiana deve riconoscere il suo passato se vuole costruire un futuro - editoriale : La storia culturale italiana è ricca e distinta e comprende secoli di grande musica, letteratura, film e arte. Basta visitare qualsiasi delle grandi città del Paese e la dimostrazione di tale tradizione (così come l'orgoglio italiano di farne parte) è ovunque si guardi.La stessa cosa non può essere detta per i videogiochi, un medium relativamente giovane che, ciononostante, ha dato vita a grandi industrie e vibranti comunità creative in tutto il ...