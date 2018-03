Le prossime mosse di Elliott per sfrattare Vivendi da Telecom

Perché nella Silicon Valley c'è tanta attesa per le prossime mosse di Telegram : ... che ormai si è consolidata dal lato degli utenti, ma che con la creazione di Gram vuole stabilire i confini di un'economia virtuale dove "i suoi utenti possono fornire una massa critica per spingere ...

Calciomercato Genoa - Perinetti svela le prossime mosse : “ecco chi prenderemo” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato che vedrà gli uomini di Ballardini scendere in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus. I rossoblù proveranno a conquistare qualche punto per la salvezza. Il dg del ‘Grifone’, Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni di ‘TuttoJuve’, ha dichiarato: “Bisogna fare un’impresa per uscire con un risultato importante ...