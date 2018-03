Le Google Pixel Buds si aggiornano introducendo il doppio tap per cambiare traccia

Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie : Con l'update ad Android 8.1 Oreo per il Google Pixel XL è stato introdotto un bug che potrebbe essere pericoloso per gli utenti. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google Pixel XL con Android 8.1 Oreo ha un grave bug del caricabatterie proviene da TuttoAndroid.

Android P è figo - tanto : lo abbiamo provato sul nostro Google Pixel 2 XL : Android P è arrivato con un sacco di novità grafiche e funzionali e miglioramenti. Com'è e come funziona? Ve lo mostriamo sul nostro Google Pixel 2 XL in video! L'articolo Android P è figo, tanto: lo abbiamo provato sul nostro Google Pixel 2 XL è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il fix per le bizze del sensore di prossimità di Google Pixel 2 XL arriverà (più o meno) presto : Il sensore di prossimità su alcuni Google Pixel 2 XL funziona in modo poco esemplare, per usare un eufemismo. Ma l'azienda sembra essere vicina alla soluzione L'articolo Il fix per le bizze del sensore di prossimità di Google Pixel 2 XL arriverà (più o meno) presto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google rilascia le patch di sicurezza di marzo 2018 per Pixel e Nexus : Google pubblica le patch di sicurezza di marzo 2018, rilasciando un nuovo aggiornamento software per Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P e LG Nexus 5X. Ecco i link per scaricare gli update in formato OTA e Factory Image e risparmiarvi un po' di attesa. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di marzo 2018 per Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Time Zone Data arriva sul Play Store - per dispositivi Pixel e Nexus : Google publica sul Play Store l'applicazione Google Time Zone Data sul Play Store, solamente per dispositivi Nexus e Pixel. L'applicazione permette di avere sempre le informazioni aggiornate sui fusi orari mondiali. L'articolo Google Time Zone Data arriva sul Play Store, per dispositivi Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google chiede feedback agli utenti per migliorare l’esperienza Pixel : Inutile specificare il motivo per cui Google conduce queste indagini: l'obiettivo ultimo è migliorare il più possibile l'esperienza utente dei Pixel L'articolo Google chiede feedback agli utenti per migliorare l’esperienza Pixel è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro vs Google Pixel 2 XL - testa a testa tra top di gamma - : ll confronto modem per il download delle applicazioni e degli streaming nella nostra prova è stato vinto dalla proposta di Huawei che ha fatto registrare velocità davvero di poco, ma superiori, oltre ...

Google pubblica le app Pixel Visual Core Service e Google Clips nel Play Store : Il Pixel Visual Core è stato aperto alle applicazioni di terze parti poche settimane fa e oggi viene ulteriormente migliorato e potenziato con un aggiornamento attraverso il Play Store. L'articolo Google pubblica le app Pixel Visual Core Service e Google Clips nel Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus ai raggi X : prime foto (vs Google Pixel 2 XL) - versione top in Cina - video e benchmark : Aiutati dai colleghi di GSMArena, vediamo quanto ha da offrire il neonato Nokia 7 Plus: video, benchmark e confronto fotografico con il Google Pixel 2 XL L'articolo Nokia 7 Plus ai raggi X: prime foto (vs Google Pixel 2 XL), versione top in Cina, video e benchmark è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL sarebbe in arrivo nel listino Wind : Il Google Pixel 2 XL è apparso nei giorni scorsi nel listino Wind e un addetto di un negozio avrebbe confermato il via alla vendita dalla prossima settimana L'articolo Google Pixel 2 XL sarebbe in arrivo nel listino Wind è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google sta investigando sul battery drain dei Google Pixel 2 e 2 XL : Google ha annunciato di aver iniziato a investigare sui vari problemi di cui gli utenti si sono lamentati in seguito all'installazione delle ultime patch di sicurezza di febbraio. La questione che Big G ha intenzione di risolvere riguarda in primo luogo il cosiddetto fenomeno del battery drain che, secondo vari possessori, sarebbe stato riscontrato in seguito all'ultimo aggiornamento. L'articolo Google sta investigando sul battery drain dei ...

Le patch di febbraio sembrano creare problemi al WiFi ai Google Pixel 2 : Sembra che le patch di sicurezza di febbraio per Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL porti altri problemi oltre a quelli segnalati nei giorni scorsi. Sono infatti diverse le segnalazioni riguardanti problematiche la connettività WiFi, che potrebbe portare a interruzioni intermittenti del collegamento wireless. L'articolo Le patch di febbraio sembrano creare problemi al WiFi ai Google Pixel 2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il wallpaper live dei Google Pixel 2 mostra una linea artificiale di nuvole : A causa di quello che con ogni probabilità è un errore di rendering, i possessori di Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL che utilizzano i live wallpaper basati su Google Earth visualizzano una improbabile linea artificiale di nuvole lungo il continente americano. L'articolo Il wallpaper live dei Google Pixel 2 mostra una linea artificiale di nuvole è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.