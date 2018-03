Le foto vincitrici dei Sony World Photography Awards

wired

(Di martedì 20 marzo 2018) Il 20 marzo sono stati annunciati i vincitori annuali dei, arrivati all’undicesima edizione e diventati uno dei più importanti riconoscimenti mondiali in campografico. I trionfatori della categoria Open (aperta a professionisti e non) sono stati scelti in quanto ritenuti i migliori scatti a livello globale in varie categorie, mentre altri partecipanti sono stati insigniti del National Award per la migliorgrafia a livello nazionale. Sono oltre 70 i paesi ad aver partecipato, per un totale di oltre 320 mila scatti ricevuti. Per l’Italia ha vinto Caterina Bruzzone con unadal titolo “Exit”: per vedere questo e tante altri scatti vincitori, date un’occhiata alla nostra gallery qui in alto. LedeiWired.