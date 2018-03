“Le donne andrebbero sterminate” | l’uscita choc di un’insegnante alla figlia di una donna

“Le donne andrebbero tutte sterminate” : la frase choc di un’insegnante a una studentessa : A pronunciare la frase un'insegnante di storia di un liceo calabrese, lo scorso 8 marzo. La sortita ha scatenato polemiche soprattutto perché rivolta all'indirizzo della figlia di Maria Chindamo, l'imprenditrice sulla cui scomparsa si indaga per omicidio.Continua a leggere

“Le donne andrebbero tutte sterminate” : la frase choc di un’insegnante a una studentessa : “Le donne andrebbero tutte sterminate”: la frase choc di un’insegnante a una studentessa A pronunciare la frase un’insegnante di storia di un liceo calabrese, lo scorso 8 marzo. La sortita ha scatenato polemiche soprattutto perché rivolta all’indirizzo di una studentessa la cui madre, Maria Chindamo, l’imprenditrice sulla cui scomparsa si indaga per omicidio.Continua a leggere […]

“Valentina… che ti sta capitando”. La Dallari e la sua lotta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso il suo male e ha cominciato a lottare. Dalla clinica in cui è ricoverata da mesi pubblica le sue foto - ma i fan sono ancora preoccupati : “Le tue condizioni… ancora più magra” : Una magrezza impressionante e un sguardo sempre più torvo, carico di tristezza e insoddisfazione. Lei, una ragazza bellissima, giovane a cui la vita sembrava sorridere. Eppure Valentina Dallari che tutti abbiamo conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne è finita nel vortice dell’anoressia. Lentamente i fan l’hanno vista assottigliarsi sempre di più, mostrando una certa preoccupazione. Ma la ragazza negava, diceva ...

Intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di “Le donne - i vicoli - i silenzi” : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di “Le donne - i vicoli - i silenzi” : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di “Le donne - i vicoli - i silenzi” : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di “Le donne - i vicoli - i silenzi” : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Elezioni - Lorenzin : “Legge elettorale non ha premiato le donne per colpa di segretari di partito maschi” : “La legge elettorale non ha premiato le donne perché a scegliere sono sempre i segretari di partito. Questo è un tema grandissimo della rappresentanza femminile dove le donne per pesare veramente devono essere nei luoghi decisionali anche all’interno dei partiti”. Lo ha detto la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, parlando con i cronisti a margine degli Stati generali della rete trapiantologica italiana L'articolo ...

Intervista di Emma Fenu a Lucia Scerrato - autrice di “Le donne - i vicoli - i silenzi” : sull’istinto e sulla sorellanza : “Le sorelle non hanno bisogno di parole. Hanno perfezionato un linguaggio di smorfie e sorrisi e aggrottamenti della fronte e strizzatine d’occhio – espressioni di stupore e scioccata sorpresa e incredulità. Soffi e sbuffi e rantoli e sospiri – che possono minare qualsiasi storia che stai raccontando.” – Pam Brown Le donne sanno narrare e […]

Rivoluzione cristiana - 50 candidate per Berlusconi : “Le donne fermeranno il M5s come la Dc fermò i comunisti” : Nel 1948 “furono le donne dei comitati civici della Dc a fermare i comunisti”. Oggi “saranno le donne di Rivoluzione cristiana a fermare il ribellismo e il Movimento 5 Stelle“. L’ex ministro Gianfranco Rotondi presenta in piazza Montecitorio e sulle note di ‘O bianco fiore’, l’inno della Democrazia cristiana, 50 donne candidate alle prossime politiche con Rivoluzione cristiana. “Sono donne di ...

L’Onu : “Le donne guadagnano il 23% meno degli uomini. È il più grande furto della storia” : Nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Lo affermano le Nazioni Unite, secondo cui si è difronte al «più grande furto della storia». Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, non vi sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. «Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi st...