Le chiavi non sono tutte uguali | Solo una di queste è davvero sicura contro i

Caporalato - i nuovi schiavisti minacciano Marco Omizzolo. Ma lui non si arrende : Lui si chiama Marco Omizzolo, sociologo, giornalista, responsabile scientifico della associazione In Migrazione. Da anni studia, scrive e denuncia le infiltrazioni della camorra nell’agro-pontino, ricostruisce la catena del malaffare e della corruzione, ricostruisce e documenta la tragedia del Caporalato e le nuove forme della schiavitù che segnano le esistenze di migliaia di esseri umani, a prescindere dal colore della pelle e da luogo di ...

VALERIO SCANU/ “A Maria De Filippi devo molto ma non si può essere schiavi di una persona per sempre” : VALERIO SCANU, Maria De Filippi: il cantante sardo sta per pubblicare un nuovo libro autobiografico che si intitolerà Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:19:00 GMT)

Scoperta setta del macrobiotico : seguaci schiavizzati e costretti a non prendere medicine : Le vittime erano manipolate attraverso il rigido controllo dell’alimentazione e la negazione di ogni contatto con il mondo esterno: cinque gli indagati della "psico-setta" attiva tra le Marche e l’Emilia-Romagna.Continua a leggere

L’ex cliente di prostitute che aiuta gli uomini a non diventare complici della schiavitù : Seduto su una panchina davanti alla stazione torinese di Porta Nuova, Claudio Magnabosco stava piangendo. Aveva una cinquantina di anni, faceva il giornalista e lo scrittore, aveva successo ed era molto interessato alla difesa dei diritti umani, da sempre. Ma questo non gli aveva impedito di avere una vita «confusa», di diventare un cliente di prostitute. Il 20 febbraio si celebrano i 60 anni dall’approvazione della legge Merlin, che abolì la ...

Mika cittadino onorario di Firenze - riceve le chiavi dal sindaco Nardella : “Prometto che non le lascerò sull’autobus” (foto e video) : Mika cittadino onorario di Firenze, riceve le chiavi della città dalle mani del sindaco Dario Nardella e promette ironicamente che non le perderà e non le lascerà in autobus. La cerimonia di consegna dell'onorificenza si è tenuta il 10 gennaio 2018 a Palazzo Vecchio, nella Sala Leone X, alla presenza del sindaco che ha pronunciato emozionanti parole rivolte ad uno degli artisti internazionali più seguiti ed apprezzati, che dell'Italia ha ...