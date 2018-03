Le catene delle stelle di Federica Mormando | il linguaggio privilegiato nell’universo

Felici per il rinnovo delle fedi nuziali : ecco come apparivano in pubblico i genitori-mostro che tenevano i 13 figli in catene : Appaiono Felici e spensierati, mentre rinnovano i voti nuziali. Il video è datato 2011 e mostra David e Louise Turpin rinnovare i propri voti nuziali. I genitori-mostro per anni hanno tenuto i 13 figli in catene e senza cibo: la coppia è stata arrestata e incriminata per tortura.La cerimonia di rinnovo delle fedi si è svolta all'interno della Elvis Chapel di Las Vegas e sta facendo il giro della rete proprio perché ...