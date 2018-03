Le AR Emoji di Samsung Galaxy S9 possono funzionare su Galaxy S8 e non solo

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono le AR Emoji Disney e la TWRP ufficiale : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus possono ora contare sulle AR Emoji dei due personaggi Disney più popolari di sempre, Topolino e Minnie. Nel frattempo è già disponibile al download la custom recovery TWRP ufficiale per entrambi i modelli. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono le AR Emoji Disney e la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Come Creare Animoji (AR Emoji) Su Samsung Galaxy S9 : iPhone X, tra le tante novità, ha introdotto le Animoji. Anche Samsung sul Galaxy S9 ha presentato le AR Emoji: ecco Come attivarle e usarle sullo smartphone di Samsung Animoji su Galaxy S9: Come Creare e realizzare AR Emoji AR Emoji del Galaxy S9: guida all’uso. Ecco Come si crea una AR Emoji su Samsung Galaxy S9 Come […]

Samsung Galaxy S9 - la recensione con gli Emoji animati : Il Samsung Galaxy S9 è apparentemente similissimo a un S8, che già faceva benissimo tantissime cose, ma dentro c’è tanto, tantissimo in più. Un po’ come come ci ha (aveva) abituato Apple, che ad anni alterni non varia il design dei suoi iPhone con i modelli che al numero aggiungono semplicemente una “S”, ma cambia radicalmente le specifiche hardware e le opzioni del software, anche Samsung presenta un telefono che è molto, molto ...

Samsung Galaxy S9 : la recensione fatta con gli Emoji : Il Samsung Galaxy S9 è apparentemente similissimo a un S8, che già faceva benissimo tantissime cose, ma dentro c’è tanto, tantissimo in più. Un po’ come come ci ha (aveva) abituato Apple, che ad anni alterni non varia il design dei suoi iPhone con i modelli che al numero aggiungono semplicemente una “S”, ma cambia radicalmente le specifiche hardware e le opzioni del software, anche Samsung presenta un telefono che è molto, molto ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Efficace riduzione del rumore - non convincono le Emoji AR : Tra pochi giorni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano ufficilamente sul mercato. Promossa la riduzione del rumore, soprattutto nelle foto notturne, non convincono le Emoji AR.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:03:00 GMT)

AR Emoji di S9 anche per Samsung Galaxy S8 e S7? Le prime supposizioni : All'indomani della presentazione dei Galaxy S9 gli utenti di Samsung Galaxy S8 e S7, nonché del Note 8, si staranno senz'altro chiedendo se le 'AR Emoji' potranno mai arrivare a bordo dei propri dispositivi. Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, riavvolgiamo un attimo il nastro per poter meglio inquadrare la questione: la specifica funzionalità consente di generare una sorta di alter-ego tridimensionale, sulla base di un nostro ...

Samsung Galaxy S9 - sfida all'iPhone X : in arrivo Emoji 3D ed Intelligent Scan : Poco più di 10 giorni all'attesa presentazione del nuovo Samsung Galaxy S9, e continuano ad arrivare interessanti indiscrezioni riguardanti nuove funzionalità che saranno presenti nel nuovo arrivo dell'azienda asiatica. Se i media di tecnologia hanno dato maggiore rilevanza a novità come la fotocamera posteriore con apertura focale fa f/1,5 a f/2,4 o ai processori che supporteranno il dispositivo, adesso le notizie che arrivano sono sicuramente ...