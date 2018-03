Lazio | non solo arbitri e Var | ora serve l' autocritica

Pellegri : 'Con Immobile attacco super - ma non tifo Lazio per la Champions...' : INSERIMENTO E CORSA CHAMPIONS - In una lunga intervista al Corriere dello Sport Pellegri si racconta: 'L'inserimento è stato facile, Glik, Keita, Jovetic, Raggi parlano tutti italiano'. E nella corsa ...

Vodafone in arrivo rimoduLazioni e gestione del credito non sufficiente per nuove offerte : A breve Vodafone proporrà ai clienti delle nuove rimodulazioni 2018 che riguardano i contratti di telefonia fissa (fibra-ADSL), mobile e una gestione del credito non sufficiente per le nuove offerte sottoscritte.I clienti dello storico operatore rosso Vodafone nelle prossime settimane, noteranno cambiamenti importanti nei loro contratti telefonici, e in peggio.Nuova gestione rinnovo Vodafone 2018 con attivazione di una nuova offerta con credito ...

Lazio - Luiz Felipe rinnova fino al 2022 e promette : 'La Champions non è compromessa' : Il pareggio con il Bologna non comprometterà la corsa all'Europa che conta. Luiza Felipe, al termione dell'1-1-1- con i rossoblù, assicura: 'Abbiamo fatto di tutto per prendere i tre punti, purtroppo ...

Lazio - senti Mentana : 'Ecco perché non mi perdo una partita' : Lazio, hai un fan inaspettato. Nonostante il pareggio contro il Bologna, i ragazzi di Inzaghi si godono i complimenti di Enrico Mentana, volto simbolo di La7, che negli studi di Sky Sport ha commentato il match. Noto tifoso interista, Mentana ha elogiato la squadra biancoceleste: 'La Lazio va spesso a vincere in trasferta in Europa, è una squadra che non ha complessi d'...

Lazio-Bologna - Inzaghi : "Mi hanno detto di un rigore non dato…" : Il tecnico biancoceleste attacca ancora il Var. Per il Bologna Gotti ha sostituito Donadoni: "Da qui alla fine togliamoci le paure di dosso"

Diretta/ Lazio Bologna - risultato live 1-1 - info streaming video e tv : Immobile non coglie l'attimo : Diretta Lazio-Bologna, info streaming video e tv: all'Olimpico di Roma i biancocelesti di Simone Inzaghi ospitano i felsinei di Roberto Donadoni.

Diretta/ Lazio Bologna (risultato live 1-1) info streaming video e tv : Immobile non coglie l'attimo : Diretta Lazio-Bologna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma all'Olimpico di Roma domenica 18 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:22:00 GMT)

Lazio - Luis Alberto : 'Non sentiamo pressione - ci siamo allenati al meglio' : Il centrocampista della Lazio , Luis Alberto , ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con il Bologna: 'Noi ci siamo allenati bene, sappiamo che sarà difficile anche per i nostri impegni in Europa League, ma sappiamo che oggi le gambe gireranno bene. Non ...

Lazio - Tare : 'Var? E' alle spalle - non facciamo le vittime. Luis Alberto merita il Mondiale' : Il ds della Lazio , Igli Tare , è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Bologna: 'La protesta dei tifosi per la VAR? Lasciamoci la VAR e gli errori arbitrali alle spalle. Non vogliamo fare la vittima, i punti che abbiamo sono tutti guadagnati, ...

Revisioni - 64mila automobili a Genova sono “fuori legge” : il 15% di quelle in circoLazione non è in regola : Il 15 per cento delle vetture in circolazione non è in regola. «Un pericolo e un danno per l’ambiente»

“Isola dei famosi choc”. Mediaset chiude. La riveLazione di queste ultime ore getta una nuova terribile luce sul destino del reality. I vertici hanno deciso : “Il programma non andrà più in onda”. Ormai è il caos : Un’edizione piena di guai. Il tredicesimo appuntamento con l’Isola dei famosi si sta rivelando un disastro. All’inizio nessuno pensava che sarebbe andata così, soprattutto dopo il grande successo dello scorso anno. Ma invece il 2018 si sta rivelando essere una annus horribilis per Alessia Marcuzzi e compagnia. Naturalmente il ‘canna-gate’ ha segnato l’inizio della fine. Eva Hengere ha lanciato un siluro ...

Lazio - Peruzzi : 'Poteva andare peggio - ma contro Salisburgo non sarà facile' - : ... 'E' una squadra che ha vinto il proprio girone davanti al Marsiglia e che ha eliminato Real Sociedad e Borussia Dortmund, è una buona squadra - sottolinea ai microfoni di Sky Sport - Noi cercheremo ...

Lazio - Peruzzi : "Col Salisburgo non sarà facile - ma poteva andare peggio" : Angelo Peruzzi, ex portiere della Lazio e ora club manager dei biancocelesti ha parlato del sorteggio di Europa League e della sfida contro il Salisburgo ai microfoni di Sky Sport : "poteva andare peggio, ma contro i tedeschi non sarà facile: è una buona squadra, sono giovani e motivati. In Europa League faremo la nostra parte e cercheremo di fare bene e arrivare più in ...