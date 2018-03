Lazio | de Vrij | ' Chiuderò al meglio la stagione' Bastos pensa all' Angola | ' Voglio

Europa League - Dinamo Kiev-Lazio 0-2 : Leiva e De Vrij volano ai quarti : A testa alta la Lazio sale ai quarti di Europa League. La formazione di Inzaghi strappa la qualificazione alla Dinamo Kiev vincendo in Ucraina. Il gol di Leiva a metà primo tempo orienta subito il ...

Europa League. I corner mandano la Lazio ai quarti. Leiva e De Vrij firmano il 2-0 a Kiev : La squadra di Inzaghi cancella l'incerta prestazione della settimana scorsa all'Olimpico (2-2) e si piazza nell'urna di Nyon. In casa della Dinamo prova gagliarda con un gol per tempo, entrambi su azione d'angolo ispirata da Luis Alberto

Pagelle Dinamo Kiev-Lazio - Europa League : 0-2. Lucas Leiva e De Vrij stendono gli ucraini mentre Felipe Anderson e Luis Alberto incantano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Dinamo Kiev-Lazio La Lazio centra l’impresa e vola ai quarti di finale dell’Europa League! La squadra di Simone Inzaghi, infatti, sbanca Kiev e rifila un meritato 2-0 alla Dynamo. Un gol per tempo, entrambi su calcio d’angolo, di Lucas Leiva e De Vrij, a lato di un match impeccabile, che la Lazio poteva anche chiudere con un numero maggiore di segnature. Luis Alberto e Felipe Anderson ...

Lazio - De Martino : 'De Vrij? Questione risolta in breve tempo e senza problemi' : Il responsabile della comunicazione della Lazio , Stefano De Martino , ha parlato a RMC Sport della convocazione di Stefan de Vrij della Procura Antidoping: 'Si tratta di un fatto burocratico procedurale. Ci attendiamo che la Questione venga risolta in breve tempo e senza problemi'.

Doping - il calciatore della Lazio De Vrij arrivato in Procura : la situazione : Doping, De Vrij chiamato per alcuni chiarimenti. Negli ultimi giorni il campionato di Serie A ha dovuto fare i conti con il caso Doping di Joao Pedro, trovato positivo dopo un controllo ma anche su quello riguardante il difensore della Lazio De Vrij chiamato a chiarire alcune situazioni. Adesso l’olandese è arrivato poco fa presso gli uffici Nado Italia all’Olimpico di Roma per l’audizione davanti alla Procura antiDoping. Il ...

Cagliari-Lazio : De Vrij in campo dal 1' : ANSA, - CAGLIARI, 11 MAR - Stefan De Vrij sarà regolarmente in campo dal 1' in Cagliari-Lazio: questa la decisione dell'allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, che evidentemente ha visto il ...

Cagliari-Lazio 0-0 La Diretta I biancocelesti cercano punti Champions de Vrij dal 1' : Cagliari e Lazio si affrontano quest'oggi in Sardegna in un match di capitale importanza per entrambe le compagini: i sardi hanno bisogno di punti per rendere al più presto la salvezza...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia. A Cagliari per ripartire" : Il periodo è difficile. La squadra non sta giocando male, ma i risultati non arrivano. Nelle ultime tre partite la Lazio è stata eliminata , ai rigori, dal Milan in Coppa Italia, ha perso con la Juve ...