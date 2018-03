Lavoro - l'occupazione continua a crescere ma meno del PIL : Il mercato del Lavoro in Italia mostra un trend in miglioramento anche se ad un passo più lento rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'ultima indagine trimestrale dell' Istat sull'occupazione del 4°...

'Abbiamo perso 5mila abitanti in un anno' : emergenza Lavoro in Umbria - crescono precariato e disoccupazione : All'emergenza economica e sociale che attanaglia da tempo l'Umbria si è ormai aggiunta quella demografica. Nel 2017 la nostra regione ha perso circa 5000 abitanti, con punte particolarmente rilevanti ...

Lavoro : peggiora la qualità dell'occupazione : La denuncia della Cgil dopo i dati di Eurostat; l'ufficio europeo di Statistica aveva segnalato che in Italia l'11,/% degli occupati è a rischio povertà contro la media dell'Unione al 9,6% -

Lavoro - Cgil : peggiora la qualità dell'occupazione in Italia - : Secondo uno studio della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, nel quarto trimestre del 2017 è stato toccato il record di coloro che hanno un contratto di carattere temporaneo oppure un part-time ...

Lavoro : Orlando - a Palermo diminuito il tasso di disoccupazione : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – “La città di Palermo ha visto diminuire quest’anno il tasso di disoccupazione, insieme con Bari siamo le uniche città del Mezzogiorno che hanno visto diminuire il tasso di disoccupazione, rispetto a città come Catania o Napoli”. Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervenendo a Omnibus La7. “Questo risultato è arrivato perché abbiamo fatto una programmazione su due linee ...

Lavoro e dati Istat : cresce l'occupazione - ma i disoccupati sono ancora troppi Video : I dati rilevati dall'#Istat in merito al Lavoro in Italia fotografano una situazione in miglioramento, ma non per questo esente da contraddizioni [Video]. Se il quadro generale vede infatti un il calo dei disoccupati e dei cosiddetti inattivi, dall'altro lato il Paese resta comunque tra i primi tre dell'Unione europea per numero di persone senza Lavoro. Mentre a livello territoriale si verificano differenze molto marcate tra il nord ed il sud ...

Lavoro - Istat : tasso occupazione 2017 al 58% - al top dal 2009 : Roma, 13 mar. , askanews, Il 2017, nel complesso, si caratterizza per un nuovo aumento dell'occupazione che coinvolge anche i giovani di 15-34 anni. L'occupazione, nella media del 2017, è aumentata ...

Lavoro - Istat : disoccupazione 2017 all'11 - 2% - ai minimi da 2013 : Roma, 13 mar. , askanews, Forte calo della disoccupazione nel 2017. Secondo la fotografia scattata dall'Istat nella media del 2017 il tasso di disoccupazione è calato di 0,5 punti percentuali ...

Lavoro - il 'ministro' M5s Tridico : 'Ridurre l'orario per creare occupazione' : Il tema della crescita occupazionale in Italia va affrontata anche dal punto di vista 'di più lungo periodo della robotizzazione, una sfida che non va lasciata alla schizofrenia del mercato, ma ...

Occupazione - Nord e Sud sono due Italie diverse quando si parla di Lavoro : di Vittorio Daniele* Nell’ultimo ventennio, il mercato del lavoro italiano è stato oggetto di una serie di riforme che lo hanno radicalmente trasformato. Dal Pacchetto Treu (L. 196/97) alla Legge Biagi (2003), fino ad arrivare al Jobs act (2015), il quadro di norme sul lavoro è divenuto via via più flessibile. Quanto siano profonde le trasformazioni del lavoro lo dimostra, per esempio, la crescita dell’Occupazione a termine, la cui quota in ...

Disoccupazione - Nord e Sud sono due Italie diverse quando si parla di Lavoro : di Vittorio Daniele* Nell’ultimo ventennio, il mercato del lavoro italiano è stato oggetto di una serie di riforme che lo hanno radicalmente trasformato. Dal Pacchetto Treu (L. 196/97) alla Legge Biagi (2003), fino ad arrivare al Jobs act (2015), il quadro di norme sul lavoro è divenuto via via più flessibile. Quanto siano profonde le trasformazioni del lavoro lo dimostra, per esempio, la crescita dell’occupazione a termine, la cui quota in ...

Usa : +313.000 posti di Lavoro a febbraio - disoccupazione al 4 - 1% : New York, 9 mar. , askanews, A febbraio, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione si è mantenuto ai minimi degli ultimi 17 anni. Negli Stati Uniti, sono ...

Mentre l'Istat ha diffuso i dati su occupati e disoccupati, si avvicinano le ELEZIONI, con i partiti che hanno fatto promesse anche sul LAVORO.