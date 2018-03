Lavoro | in Lombardia 4 | 4 mln di occupati

Elezioni Lombardia - Gori : «Vento populista. Ho fatto il Lavoro migliore possibile» : Venti punti di distacco e zero rimpianti: «Ho fatto la miglior campagna elettorale che potessi fare. Tornassi indietro non farei niente di diverso», garantisce Giorgio Gori dopo il lunghissimo ...

Lombardia : Razzano (Pd) - risultato brucia - grande Lavoro Gori : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – “Il voto delle politiche ha finito per fagocitare e travolgere quello per le regionali. Al di là del risultato bruciante, molto lontano da quello atteso, resta il grande lavoro di Giorgio Gori e del Pd, che con il risultato della lista guidata da Pietro Bussolati si conferma primo partito a Milano”. Lo afferma il segretario metropolitano reggente del Pd Milano Metropolitana, Paolo Razzano, ...

Lombardia - incontro Cida-Fontana su infrastrutture e Lavoro : infrastrutture, lavoro e politiche di bilancio sono i temi che Cida ha messo sul piatto nell'incontro con il candidato alla presidenza della Regione Lombardia Attilio Fontana a Milano. La ...

Regionali Lombardia - la corsa alle urne nella bufera Aler. Sala e Maroni : al Lavoro per risolvere i problemi : Giorgio Gori , LaPresse, Tutta «colpa» di Giorgio Gori. «Non s'è mai vista una campagna elettorale in cui si attacca un'azienda pubblica in questo modo». Il giorno dopo la polemica esplosa attorno all'...

Lombardia : Gori incontra 'Lombardia Progressista' - Lavoro comune (2) : (AdnKronos) - “Questi temi, insieme alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e l'impegno per un investimento complessivo per la mobilità e la sicurezza nei trasporti, nel lavoro e nel territorio, sono le basi del nostro programma elettorale, aperto alla discussione e all'arricchimento" pro

Lombardia : Gori incontra 'Lombardia Progressista' - Lavoro comune : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "In un incontro con gli esponenti di Lombardia Progressista abbiamo ribadito la forte volontà di costruire insieme un progetto di rinnovamento della Lombardia basato sui contenuti e sul lavoro comune tra le forze di centrosinistra che governano insieme molti comuni lomb

Infortuni : Violi (M5S) - assurdo che in Lombardia si muoia ancora sul Lavoro : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "E' assurdo che in Lombardia si muoia ancora sul lavoro nel 2018. Esprimo profondo cordoglio per la morte dell’operaio di Brescia e di quattro a Milano. Le mie più sentite condoglianze vanno ai familiari e ai colleghi delle vittime. L’escalation di incidenti sul lavoro

LOMBARDIA. LAGO D'ISEO - PAROLINI : AL Lavoro PER IL DOPO 'THE FLOATING PIERS' FIN DA SUBITO : ... come e' avvenuto per il Piano Territoriale dedicato alla Franciacorta che, secondo lo stesso principio, mette in rete i Comuni per programmare il futuro dell'economia, delle infrastrutture e della ...

Lombardia : De Corato - ora tutto centrodestra al Lavoro con Fontana : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - “Fontana sarà il candidato del centrodestra, adesso mettiamoci al lavoro a testa bassa e mettiamo tutti il nostro massimo impegno nella campagna elettorale. Personalmente metto a disposizione di Fontana la mia conoscenza di Milano e la mia esperienza come vicesindaco de