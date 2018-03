Lavoro | i contratti stabili nel 2017 sono tornati al livello del 2014

Lavoro : calo dei contratti a tempo indeterminato : Dalle tabelle presente in una nota congiunta sull'occupazione da parte di Istat, Inail, Anpal e Ministero del Lavoro emerge che nel 2017 il numero di contratti a tempo indeterminato è diminuito rispetto al biennio precedente ed è tornato ai livelli del 2014. È una conseguenza della fine degli effetti positivi degli incentivi contributivi.In particolare, nel 2017 le attivazioni a tempo indeterminato e le trasformazioni in rapporto di Lavoro ...

Lavoro : cresce l'occupazione ma non tiene il passo del PIL. Boom di contratti a termine : 20 marzo 2018 - , Teleborsa, Sono ancora dati in chiaroscuro quelli che fanno il punto sul mondo del Lavoro in Italia . Buone notizie per l'economia italiana, mentre il Lavoro, in lieve crescita, rincorre a fatica il Pil , senza ancora riuscire a tenere il passo. Boom , DI CUI C'E' POCO DA VANTARSI, DEI contratti A termine Come sempre, il ...

Lavoro : 2 - 2 mln nuovi contratti stabili nel 2017 - giù al livello del 2014 : Dopo la crescita delle assunzioni stabili nel 2015 e 2016 trainata dagli incentivi contributivi, i contratti a tempo indeterminato nel 2017 diminuiscono e tornano a livello del 2014. E' quanto emerge ...

Lavoro - aumento record di contratti a tempo determinato'. Quelli stabili ai minimi' : Tra record massimi e minimi. Nel quarto trimestre 2017 , il numero di attivazioni a tempo determinato raggiunge il livello massimo , 1 milione 891 mila, della serie storica dal primo trimestre 2011. ...

Lavoro : siglato il patto della Fabbrica - nuovo modello per contratti e relazioni industriali : Due i pilastri del nuovo accordo, ha ricordato Boccia: "La centralità delle imprese nell'economia e la centralità della persona nella società". TRASFORMAZIONE E INNOVAZIONE - Le parti sociali ...

Lavoro - Confindustria e sindacati firmano l'accordo sui nuovi contratti : Teleborsa, - Confindustria, CGIL, CILS e UIL trovano la quadra sulla contrattazione collettiva firmando il " Patto della fabbrica ". Tre gli obiettivi principali dell'accordo sottoscritto dal ...

Come cambiano i contratti di Lavoro : gli aumenti e i nuovi minimi : cambiano i contratti di lavoro: l’intesa tra Confindustria-Cgil-Cisl-Uil annunciata a fine febbraio diventa a tutti gli effetti ufficiale con la firma delle 16 pagine di impegni prevista per oggi in tarda mattinata da parte del presidente degli industriali Vincenzo Boccia e dei tre leader confederali, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Bar...

Udine - contratti di Lavoro e matrimoni falsi per avere il permesso di soggiorno : 72 denunce : Avevano messo in piedi una vera e propria organizzazione in grado di fabbricare permessi di soggiorno. Dietro compenso, organizzavano matrimoni falsi e stipulavano contratti di lavoro per permettere a ...

Contratti di Lavoro - cosa cambia con l'accordo tra Confindustria e sindacati : Firmata tra le parti sociali un'intesa che cerca di rilanciare gli accordi collettivi nazionali di categoria, contro le cosiddette intese pirata

Lavoro - accordo sindacati-Confindustria : “Stop ai contratti pirata. E no alla legge sul salario orario minimo” : A pochi giorni dalle elezioni, sindacati e Confindustria hanno trovato un accordo sul nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali. L’intesa punta, sulla carta, ad aumentare i salari dei lavoratori in tempi di bassa inflazione. Ponendo un argine da un lato al dumping contrattuale dall’altro, come sottolinea un’analisi dell’agenzia Reuters, all’ingerenza della politica. Infatti il documento ribadisce la ...

Inps : “Nel 2017 contratti stabili calati di 117mila unità. Su di 537mila i precari. E sale del 120% il Lavoro a chiamata” : Quasi 117mila posti a tempo indeterminato in meno. Mentre sono saliti di 537mila i contratti precari. Se si guarda solo alle assunzioni, l’incidenza dei contratti stabili sul totale si è fermata al 23,2% contro il 42% del 2015, quando era in vigore lo sgravio contributivo triennale. Sono i dati dell’Osservatorio sul precariato dell‘Inps su 2017, relativo ai lavoratori dipendenti del settore privato esclusi quelli domestici e ...