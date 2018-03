Lavoro | calo dei contratti a tempo indeterminato

Lavoro - a dicembre meno occupati e più inattivi. Primo calo tendenziale dal via agli sgravi contributivi : “Come nel 2008, ma con meno qualità”. Il segretario confederale Uil Guglielmo Loy sintetizza così i dati di fine 2017 sul mercato del Lavoro . Secondo i numeri snocciolati dall’Istat dopo la crescita del mese scorso, a dicembre 2017 la stima degli occupati diminuisce dello 0,3% (66mila unità in meno ), tornando al livello di ottobre. Nell’ultimo mese dell’anno appena terminato il tasso di disoccupazione si è attestato al 10,8% (-0,1 punti ...

Record di occupati da 40 anni. In calo i giovani senza Lavoro : A novembre si registra il nuovo Record storico degli occupati , al top da 40 anni, che aumentano di 345 mila unità. Ma i nuovi assunti sono quasi tutti a tempo determinato. E resta al palo la fascia d’età tra i 35 e i 49 anni, quella che dovrebbe imprimere maggiore propulsione all’economia del Paese. Una buona notizia è il Record storico per il tas...

Umbria - Lavoro in calo - Il Rapporto Ires Cgil : Si conferma insomma l'allarme occupazione in Umbria , 'con l'esigenza di ridare dignità e diritti al mondo del lavoro , soprattutto giovanile. Infatti, finita la politica degli incentivi alle imprese ...

Euro in calo dopo inflazione Eurozona - dollaro si rafforza sullo yen in attesa report Lavoro : In attesa della pubblicazione del report occupazionale Usa di dicembre, l'Euro scende dai massimi in quasi tre anni nei confronti del dollaro, virando in territorio negativo.