Lavoro | aumento record di contratti a tempo determinato' Quelli stabili ai minimi'

USA - produttività ferma a fine 2017. Forte aumento del costo Lavoro : Segnali contrastanti giungono dal mercato del lavoro americano, complice una produttività in stallo, nonostante un Forte aumento del costo del lavoro. La produttività del settore non agricolo in USA , ...

Lavoro - tasso disoccupazione in aumento a gennaio. Scende quello giovanile : Teleborsa, - Sale il tasso di disoccupazione in Italia . A gennaio, il dato si è attestato all'11,1% dal 10,9% di dicembre mentre quello giovanile Scende al 31,5% , -1,2 punti percentuali, . Lo ...

Un segnale positivo dell'andamento del mercato del lavoro è venuto dalla pubblicazione da parte dell'Istat del tasso dei posti vacanti.

Infortuni e morti sul Lavoro in aumento a Treviso : Nella Marca ci sono stati 11.352 casi denunciati nel 2017, un trend in preoccupante ascesa tanto che nei giorni scorsi il prefetto Laura Lega ha incontrato tutti gli attori istituzionali e del mondo ...

Lavoro - accordo storico in Germania : aumento di stipendio del 4 - 3% e chi vuole può lavorare 28 ore a settimana : BERLINO - Ormai gravava la minaccia di uno stop di 24 ore, dopo che IgMetall aveva già organizzato qualche sciopero breve che aveva avuto il sapore di un'avvisaglia. E stamane il potente sindacato dei ...

Bullard : Buoni dati sul Lavoro non implicano aumento dell'inflazione : Teleborsa, - "Gli ultimi dati del mercato del lavoro relativi al mese di gennaio non vanno letti come anticipatori di un aumento automatico dell'inflazione. Lo sottolinea il Presidente della Federal ...

Lavoro - accordo storico in Germania : settimana a 28 ore e aumento di stipendio del 4 - 3% : BERLINO - Ormai gravava la minaccia di uno stop di 24 ore, dopo che IgMetall aveva già organizzato qualche sciopero breve che aveva avuto il sapore di un'avvisaglia. E stamane il potente sindacato dei ...

Righini-Mussolini : Dipendenti Atac - assurdo aumento orario Lavoro : Roma- Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, e Rachele Mussolini, consigliere capitolino della Lista “Con Giorgia”, hanno parlato circa la questione Atac. aumento... L'articolo Righini-Mussolini: Dipendenti Atac, assurdo aumento orario lavoro su Roma Daily News.

Lavoro - aumento record occupazione nelle piccole imprese : Teleborsa, - Artigiani e piccole imprese hanno fatto la loro parte sul fronte del Lavoro anche nel 2017. Nell'anno che si è da poco concluso, l'occupazione è cresciuta del 2,7% e le donne , +3,7%, ...

