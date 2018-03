Lavoro | 2 | 2 mln nuovi contratti stabili nel 2017 | giù al livello del 2014

Lavoro : in Lombardia 4 - 4 mln di occupati : Milano, 20 mar. (AdnKronos) - La Lombardia nel 2017 conta 4 milioni e 399mila lavoratori, pari a un quinto del totale italiano, e sale sul podio delle regioni italiane con il più alto tasso di occupati in rapporto alla forza Lavoro. La regione, con il 67,3%, si classifica terza dopo il Trentino Alto

Lavoro - Fdv-Cgil : record occupati in area disagio - sono 4 - 5 mln : Milano, 17 mar. , askanews, Peggiora in Italia la qualità dell'occupazione, che nell'ultimo periodo dell'anno ha toccato il record degli occupati in area disagio, saliti a oltre 4,5 milioni di persone.

Sicurezza e salute sul Lavoro : in Campania 23 - 6 mln in arrivo : Infine, coinvolgendo tutti gli attori sociali, va rafforzato il sistema di difesa rispetto all'infiltrazione della criminalità nell'economia legale'. L'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri ha ...

Lavoro : Berlusconi - 3 mln giovani non lo cercano e vanno in discoteca : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Abbiamo tre milioni di giovani in Italia che non studiano più e che non hanno un Lavoro e non lo cercano nemmeno più. Si svegliano a mezzogiorno, si rintanano nella loro stanza a giocare con il computer, mangiano la sera, vanno fuori e vanno in discoteca”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, incontrando i dirigenti della Coldiretti.“Bisogna intervenire con un procedimento d’urgenza, ...

Molestie sessuali sul Lavoro : quasi 9 mln le donne colpite : Sono state 8 milioni e 816 mila le donne interessate nella loro vita da qualche forma di molestia sessuale, come pedinamenti, esibizionismo, telefonate oscene, Molestie verbali e fisiche. Lo rende ...

Lavoro : Confcooperative - 3 - 3 mln di occupati in nero : ... continua il focus Censis-Confcooperative dal titolo 'Negato, irregolare, sommerso: il lato oscuro del Lavoro', spiegando che tra il 2012 e il 2015 "mentre nell'economia regolare venivano cancellati ...

Lavoro - prossima settimana tutor Anpal a scuola. Target 1 - 4 mln studenti : Dalla prossima settimana sbarcheranno nei licei e negli istituti tecnici italiani i tutor dell'Anpal per rendere effettivo l'incontro tra domanda e offerta previsto dall'Alternanza scuola-Lavoro a ...

Berlusconi : "Abbiamo creato 1 - 5 mln di posti di Lavoro" : Impegni con gli elettori sempre mantenuti. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a Bruxelles per una serie di incontri con esponenti del Ppe, rivendica di aver rispettato gli impegni presi in ...

Fvg - 2 mln da Regione a Comuni e Uti per i Cantieri Lavoro : Roma, 19 gen. (askanews) La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei Comuni, delle loro forme associate nonché della Provincia di Udine, due milioni di euro con i quali finanziare i ...