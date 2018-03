L' autore del murales davanti alla Mole | La mia arte di strada vale 4 mila euro al

Giuseppe Anastasi - da autore a cantautore con Canzoni ravvicinate del vecchio tipo : Conosco Giuseppe Anastasi sin dai tempi dell’università, quando il quartiere San Lorenzo in Roma era il centro del nostro mondo, la Gentrification era un fenomeno ancora di là da venire ed entrambi non avevamo la più pallida idea di quale direzione avrebbero intrapreso le nostre vite. Lui, contraddistinto da una forte passione per la chitarra e per la scrittura di testi originali, per noi amici che lo frequentavamo all’epoca era “Peppuzzo ...

Festa del Papà 2018 - frasi d'autore per auguri speciali : Una raccolta di frasi, citazioni e aforismi da inviare via Whatsapp, Facebook o sms per regalare al proprio Papà un giorno speciale Festa del Papà 2018. Data, storia e curiosità

Ancona. Brunori al Teatro delle Muse : il cantautore che arriva dritto al cuore di una intera generazione - l'artista che stavamo aspettando : ... che ha affascinato letteralmente il pubblico marchigiano ieri sera al Teatro delle Muse di Ancona e che sta conquistando tutta l'Italia con " Brunori a Teatro ", seconda serie di spettacoli teatrali ...

Tesla - Il lancio del Falcon Heavy con la Roadster diventa un corto d'autore - VIDEO : Il lancio di Falcon Heavy e della Tesla Roadster personale di Elon Musk è diventato un VIDEO d'autore: SpaceX ha infatti pubblicato un filmato realizzato da Jonathan Nolan che rivive in 90 secondi l'evento, combinando sequenze ufficiali e amatoriali. Obiettivo Marte. La colonna sonora è quella di David Bowie ed è ormai diventata il simbolo del progetto: non potrebbe essere altrimenti, dal momento che per il manichino seduto al volante della ...

“Addio a un pezzo di storia d’Italia”. Lutto nel mondo del giornalismo. Firma autorevole - ha dedicato tutta una vita a questo lavoro : Il mondo del giornalismo italiano perde un altro pezzo. Solo la settimana scorsa l’addio a Mimmo Càndito, uno dei più bravi reporter di guerra che si è spento a 77 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. E ora se ne è andato anche Piero Ostellino, aveva 82 anni. Ostellino è stato direttore del Corriere della Sera dal 1984 al 1987, per cui ha scritto dal 1967 al gennaio del 2015, ricoprendo il ruolo di corrispondente da Mosca ...

“Scusatemi - ho deciso di fermarmi”. Luciano Ligabue choc. Fan allibiti. L’annuncio dell’amatissimo cantautore gela il mondo della musica. “Perché ho deciso di dire basta” : “Dopo due anni così, ho bisogno e addirittura voglia di non avere scadenze davanti”. Luciano Ligabue in videomessaggio ai fan, pubblicato sui suoi profili social, annuncia di volersi prendere un periodo di pausa, prima di mettere mano ad un nuovo album. “Sono bufale – dice Liga – quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest’anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco ...

SIMONE BIANCHI DA CATTELAN/ L'autore italiano più in vista del mondo Marvel in una mostra milanese (EPCC) : SIMONE BIANCHI è protagonista di una grande mostra milanese al WOW Spazio fumetto, con masterclass dedicata ai supereroi: ospite di E poi c'è CATTELAN il 6 marzo.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:06:00 GMT)

Adolph von Menzel - 1805-1915 - - grande pittore tedesco e autore d'una straordinaria "Piazza delle Erbe in Verona" - mondialmente nota. : Piazza delle Erbe in pittura Domanda: M° Pelizzari, Lei ha accuratamente studiato il pittore tedesco Adolph von Menzel e la sua arte. Ci spiega perché, parlando di lui, Lei ama citare gli artisti ...

Usa - spari in un’università del Michigan : due morti - l’autore è un 19enne : Usa, spari in un’università del Michigan: due morti, l’autore è un 19enne La polizia dà la caccia a un 19enne “nero in fuga, armato e pericoloso” Continua a leggere L'articolo Usa, spari in un’università del Michigan: due morti, l’autore è un 19enne è su NewsGo.

Enrico Nigiotti : “Nel silenzio di mille parole” è il nuovo singolo del cantautore livornese : Da venerdì 9 marzo, dopo il grande successo de “L’amore è” certificato platino, sarà disponibile online e in radio “Nel silenzio di mille parole”, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, caratterizzato da tinte elettriche e parole cantate quasi sottovoce. Pochi semplici accordi suonati dalla chitarra elettrica di Enrico Nigiotti che colorano tutto il brano e sostengono un testo intimo, semplice che, in contrasto con il titolo, fa riecheggiare rime ...

Canna-gate - l'autore dell'Isola non ferma la Henger : "La verità è un'altra" : Vuole andare fino in fondo Eva Henger e far emergere la verità ad ogni costo. Non è bastata la testimonianza di Andrea Marchi, capo degli autori dell'Isola dei Famosi, che lunedì è...

Isola dei Famosi 2018 : il video messaggio dell'autore Andrea Marchi sul canna-gate - eliminata Paola Di Benedetto : Sesto appuntamento con il reality. Nuove testimonianze sul caso Monte, Giucas si ritira ed ex naufraghi in arrivo.

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio in diretta : parla l’autore Andrea Marchi : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al centro dello ...

Songwriter è il documentario su Ed Sheeran e l'album Divide : in scena la vita artistica del cantautore - in attesa di un film tutto suo : ... intenso brano dedicato a sua nonna: testo e traduzione La diretta dei Brit Awards 2018 in tv e streaming il 21 febbraio, tutti gli ospiti e le nomination: come seguire l'evento dall'Italia ...