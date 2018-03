L’attrice che interpreta Miranda in Sex and the City si candida a governatore di New York

“Altro che ritorno dei Brangelina”. Il nuovo amore della Jolie che deluderà chi sognava un ritorno di fiamma col suo Brad Pitt. Ecco per chi batte - ora - il cuore delL’attrice : Chi sognava un ritorno di fiamma a sorpresa dei Brangelina dovrà, purtroppo, iniziare a mettersi l’anima in pace. Almeno per ora, senza precludere qualche scherzo del destino che però, a quanto pare, al momento è decisamente improbabile. Mentre tanti fan si auguravano infatti una riconciliazione tra il bel Brad e la sua Angelina, Ecco arrivare la notizia che proprio lei, la Jolie, non sarebbe rimasta single troppo a lungo. La star ...

“C’era anche lei”. Meghan Markle - altro che addio al nubilato top secret. Come ogni futura sposa - anche L’attrice ha festeggiato. Peccato che poi si è scoperto tutto sul party solo donne che doveva rimanere privatissimo : Royal wedding, mancano due mesi, giorno più, giorno meno. Il 19 maggio prossimo il principe Harry metterà l’anello al dito a Meghan Markle che, di conseguenza, entrerà ufficialmente nella famiglia reale. Le indiscrezioni su quello che è stato subito definito l’evento dell’anno’ non mancano e, anzi, in vista del grande giorno, si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze ...

“Ma che ha fatto?”. Nadia Rinaldi torna all’Isola dei Famosi - ma è molto - molto diversa. Qualcosa non quadra rispetto al primo arrivo in Honduras - quando L’attrice appariva così davanti alle telecamere. Ve ne siete accorti? Il ‘dettaglio’ non sfugge e il foto-confronto non mente : Alla fine Nadia Rinaldi è rientrata a far parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. O meglio: per ora è relegata all’Isola che non c’è insieme a Elena Morali, l’eliminata di lunedì sera che ha deciso di continuare l’esperienza in Honduras. Il pubblico ha accontentato l’ex Pupa, perché l’ha preferita a Paola Di Benedetto, che quindi ha ripreso l’aereo verso l’Italia insieme a Filippo ...

Stefano Caltagirone - figlio segreto di Isabella Biagini/ “Ecco perché non l’ho mai detto” : dov’è L’attrice? : Stefano Caltagirone, figlio segreto di Isabella Biagini: chi è e perché ha deciso di dire la verità solo oggi. L'attrice sembre essere scomparsa nel nulla da mesi.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Jennifer Lawrence : L’attrice ha chiarito di non avere niente a che fare con il divorzio di Chris Pratt : Jennifer Lawrence sta promuovendo il film “Red Sparrow” e, durante una delle interviste, Kiss Fm le ha chiesto qual è il gossip più strano che ha mai sentito su di lei. L’attrice ha spiegato che qualcuno una volta aveva scritto che stava uscendo con Brad Pitt e poi ha approfittato della domanda per chiedere che certi rumors vengano definitivamente aboliti. Come quello che la vuole come causa della separazione tra Chris Pratt e ...

”Ok - ora confesso tutto”. Canna-gate - il passo indietro di Nadia Rinaldi. In vista della macchina della verità - L’attrice romana racconta quello che ha visto sull’Isola dei Famosi : Puntata incentrata sul Canna-gate quella messa in onda da Barbara D’Urso su Canale 5 del 25 febbraio. Tra Domenica Live che riporta, Striscia la Notizia che accusa e L’Isola dei Famosi che minimizza, il caso che vede Francesco Monte sollevato da Eva Henger nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi non accenna a sgonfiarsi. Anzi. Questo fine settimana a Domenica Live Craig Warwick, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi si ...

“Ammazza!”. Manuela Arcuri - arriva il selfie ‘intimo’ che fa impazzire i fan. Direttamente dal lettino : l’ultimo scatto delL’attrice ha mandato in tilt i social. Non la vedevamo così “in forma” da tempo : Manuela Arcuri è sempre un incanto, nonostante gli anni che passano, la sua bellezza e la sua sensualità restano intatte. E non è un caso se ogni scatto social riceve migliaia di like. Poi se uno di questi scatti è come l’ultimo, con un topless intrigante… Allora lì è boom e il social va in tilt, come i suoi fan. L’attrice, che lo scorso otto gennaio ha spento 41 candeline, ha pubblicato sul suo profilo Instagram tre scatti ...

Wonder Woman 2 : svelato il villain e L’attrice che ha rifiutato il ruolo : Wonder Woman 2 arriverà nelle nostre sale nel corso del 2019, le riprese inizieranno questo maggio con sempre Gal Gadot nel ruolo dell’amazzone e grazie al sito That Hashtag Show veniamo a conoscenza del villain ufficiale ovvero Cheetah, nota avversaria e arci-nemica di Wonder Woman. La notizia bomba però è che a quanto pare la Warner Bros. avrebbe chiesto a, niente meno che, Emma Stone di impersonare la felina ma lei avrebbe rifiutato. ...

Millie Bobby Brown : anche Natalie Portman è d’accordo sulla somiglianza tra L’attrice e lei da piccola : Da un mesetto a questa parte, sui social imperversa il foto confronto tra Millie Bobby Brown e Natalie Portman da giovane che, se non avessero 23 anni di differenza, potrebbero sembrare sorelle (guarda qui le foto a confronto). Adesso una delle due dirette interessate ha detto la sua sulla somiglianza ed è d’accordissimo con il popolo della Rete. “Ho incontrato Millie ai Golden Globes e lei è venuta da me dicendo: ‘le persone ...

“Ecco perché è andato all’Isola”. Nadia Rinaldi - la rivelazione su Monte. L’attrice a ruota libera sull’ex tronista : L’Isola continua anche senza di lui eppure i riflettori non mollano Francesco Monte. L’ex tronista tarantino infatti continua a far parlare di sé. E anche quando non interviene direttamente c’è chi lo tira in ballo. L’ultimo caso è quello di Nadia Rinaldi che in un’intervista al settimanale Nuovo parla del motivo che ha spinto Francesco a sbarcare in Honduras. “Ci teneva tanto a fare l’Isola, anche per togliersi di dosso la nomea del ...

“Ecco mia moglie senza vestiti”. Scatta questa foto e il web impazzisce. La riconoscete? Migliaia di like per L’attrice italiana che ha appena compiuto 50 anni. Bomba! : “Donna Imma” è davvero una bellissima donna. E questa foto lo dimostra ancora di più. E lei questo scatto lo ha commentato cosi: “Il modo in cui mi vede lui…”. La foto, Scattata dal consorte e finita su Instagram, la ritrae in intimo. Uno scatto privatissimo per una attrice che ha recitato nella serie tv di Gomorra e come fidanzata di Carlo Verdone nell’ultimo film del regista romano, Parlami d’amore. Non avete ancora ...

“Ho cambiato tutto…”. La trasformazione estrema di Serena Grandi. Durante la puntata di Domenica Live - L’attrice entra in sala operatoria e - dopo 7 ore - quando esce - è completamente nuova. Barbara D’Urso - in esclusiva - documenta tutto. Naturalmente non mancano le critiche (feroci) : “Barbara tu per noi donne di spettacolo sei un esempio eclatante e noi dobbiamo guardare la tua energia e il modo in cui prendi questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso”, con queste parole Serena Grandi, 60 anni il prossimo 23 marzo, ha salutato Barbara D’Urso prima di entrare in sala operatoria. Esatto, la Grandi si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e Barbara D’Urso, a Domenica Live, ha documentato tutto in ...

Millie Bobby Brown - Jacob Sartorius : quello che devi sapere sul fidanzato delL’attrice : Oggi Millie Bobby Brown compie 14 anni e molto probabilmente li starà festeggiando con colui che nelle ultime settimane abbiamo visto sempre più spesso sulle sue bacheche social: il fidanzato Jacob Sartorius! Sei curioso di saperne di più sul cantante che ha rubato il giovane cuore dell’attrice di “Stranger Things”? Ti raccontiamo tutto nel video. [arc id=”e6f8810d-ab43-46a8-a25d-95d5b8982d10″] La notizia della ...

“Mi hanno tolto l’utero”. La confessione choc delL’attrice. Un dolore difficile da superare - anche per una come lei abituata ad essere sempre in prima linea : sempre in prima linea, sempre senza peli sulla lingua, abituata a stupire sempre e comunque. Stavolta però, non c’entra il suo talento registico, né la sua capacità di portare allo scoperto l’anima e il cuore di un personaggio. Stavolta l’anima a nudo è la sua e il dolore difficile da capire se non impossibile. Lei è Lena Dunham che deciso di prendere il coraggio a quattro mani e parlare delle sua decisione di farsi asportare ...