L’attentato di Manchester al concerto di Ariana Grande diventa un documentario | “The

(Di martedì 20 marzo 2018) Si intitola "bomb: the girls' story" ed è il racconto delle vite dei superstiti all'attentato dialdiche lo scorso 22 maggio ha fatto altrettante vittime, per lo più giovanissime, all'uscita dell'Arena che aveva appena ospitato ildella popstar americana.Ildella BBC, diretto da Lizzie Kempton, racconterà la vicenda dal punto di vista di alcuni superstiti dell'attentato, con le loro storie ed emozioni, ma soprattutto le conseguenze che quel tragico avvenimento ha comportato nelle loro vite.Il titolo è declinato al femminile poiché la maggior parte delle vittime sono state delle giovani donne: ilesplorerà l'impatto psicologico sulle ragazze sopravvissute a quella bomba a chiodi esplosa alla fine deldiper il Dangerous Woman Tour, così come indagherà l'effetto a catena di un ...