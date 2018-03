L' appello alla politica di una giovane fannullona italiana

Viene dichiarato morto dalla moglie ma è vivo e vegeto e fa appello in tribunale : perde la causa : Un uomo è stato dichiarato defunto dalla moglie, ma, essendo invece vivo e vegeto, ha presentato appello per dimostrare il contrario: è stato dichiarato legalmente morto da un tribunale. Constantin Reliu, 63 anni, ha perso la sua causa presso la corte di Vasului, perché ha presentato oltre il termine consentito l’appello contro la sentenza che lo dava per morto, ha spiegato un portavoce del tribunale. Inoltre non può presentare ulteriori ...

L'appello di Marco - vittima di bullismo : "Ero bloccato dalla paura - bisogna dire basta" : Su Facebook Marco Baruffaldi, 22enne modenese di Castelfranco Emilia, ha trovato il coraggio di parlare degli episodi di bullismo di cui è stato vittima fin da piccolo. Il ragazzo, affetto da Sindrome ...

Eutanasia - appello di Cappato a Gentiloni : “Governo non si costituisca alla Consulta per difendere legge fascista” : Un appello al governo uscente di Paolo Gentiloni a “non difendere davanti alla Corte costituzionale il codice penale fascista sull’aiuto al suicidio”. A presentarlo, oggi a Montecitorio, l’associazione Luca Coscioni con Marco Cappato, Filomena Gallo e Mina Welby. “È una decisione politica e la politica non si ferma, mentre si cercano maggioranze e mentre in campagna elettorale i temi dei diritti civili sono ...

Pomigliano - l’appello alla Cassazione per gli operai Fiat pagati per stare a casa : “Ricordino che esiste diritto di critica” : A settembre del 2016, tutti noi firmatari indirizzammo una lettera aperta ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli, che stava per emettere una sentenza sul licenziamento di cinque operai della Fiat di Pomigliano – rei, secondo l’azienda, di aver messo in scena l’impiccagione di un fantoccio raffigurante l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne davanti ai cancelli del centro logistico di Nola. Solo tre giorni prima di ...

Mattarella - no egoismi e appello alla responsabilità/ Martina : “fiducia in Quirinale - ora tocca a M5s e Lega” : Sergio Mattarella, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Una risposta a Matteo Renzi?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 17:40:00 GMT)

MATTARELLA : “BASTA EGOISMI - HO FIDUCIA NELL'ITALIA”/ Nuovo appello alla responsabilità è una risposta a Renzi? : Sergio MATTARELLA, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no EGOISMI e seguire l'esempio dei giovani". Reazioni Pd di Emiliano e Rosato (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:58:00 GMT)

Mattarella - appello alla responsabilità : “Non chiudersi nelle proprie dimensioni individuali con egoismo” : Quattro giorni dopo le elezioni aveva chiesto “responsabilità” alle forze politiche in vista della formazione di un governo. Oggi, una settimana esatta dopo il voto, il capo dello Stato Sergio Mattarella torna a parlare di “sorti comuni” e apertura senza egoismi”. Lo fa nel suo intervento alla consegna degli attestati d’onore di Alfiere della Repubblica a 29 ragazzi e ragazze nati tra il 1999 e il 2007. Parla ai ...

”Mio nipote è stato accoltellato”. Dramma per l’attrice : l’appello corre in rete. La polizia : ”Colpito alla schiena da una banda” : ”Mio nipote 21enne è stato accoltellato più volte in una brutale aggressione avvenuta giovedì sera. La polizia e l’ospedale si stanno dimostrando fantastici. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Il tweet pubblicato dall’attrice e modella Elizabeth Hurley dopo l’attacco subìto dal figlio di sua sorella nella serata di giovedì. Il giovane, che secondo la stampa inglese lavora come modello, è ricoverato e non è in ...

Aeroporto dello Stretto verso la chiusura serale - dall'Aspromonte il disperato appello alla politica : 'così scompariamo' : ... è sede, inoltre, di una Università per Stranieri, la Dante Alighieri, peraltro l'unica del Mezzogiorno, che attrae centinaia di studenti da ogni parte del mondo. Reggio, pertanto, per vocazione ed ...

M5S - Luigi Di Maio video su Facebook/ "Nessun governo senza di noi" : l'appello alla base - "sosteneteci" : Luigi Di Maio su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:01:00 GMT)

Primo appello alla responsabilità : Più presenti e responsabili nella politica, nella cultura, nell'impresa, nella scuola, in tutti gli altri luoghi di lavoro. Non ancora quanto dovrebbero, e quanto sarebbe utile. Ma l'8 marzo ricorda ...

Primo appello alla responsabilità di Sergio Mattarella : "Adesso mettere interesse del Paese al centro" : Un discorso incentrato sulle donne, sul contributo femminile allo sviluppo della Repubblica e alle discriminazioni ancora presenti, ma con un messaggio politico. Bisogna tutti avere "senso di responsabilità" e pensare al bene generale dei cittadini ha detto il presidente Sergio Mattarella dal Quirinale, dove ha celebrato la Giornata delle donne."Abbiamo ancora - e questo riguarda tutti - avremo sempre bisogno di questa attitudine: del ...

“Aiutateci a trovarlo” - appello disperato della mamma : tutti i dettagli di una vicenda che sta allarmando un’intera comunità. La sua macchina è stata ritrovata - ma di lui non c’è traccia : ogni piccolo dettaglio può essere importante : L’appello ormai si sta diffondendo rapidamente, anche grazie ai social che almeno in questi casi sono utilissimi, già perché si sta cercando un ragazzo scomparso. “Sono le 4 del mattino e sto aspettando che mio figlio entri da quella porta” è l’appello disperato di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il giovane è scomparso da Spoltore (Pescara) lo scorso 5 marzo, a bordo della sua Fiat Cinquecento. ...

“Alessia Marcuzzi - dov’è finito?”. Un altro giallo all’Isola dei Famosi. La ‘misteriosa sparizione’ non è sfuggita e - prove alla mano - in rete circola già l’appello : “Fatelo girare!” : Isola dei Famosi, non c’è tregua per Alessia Marcuzzi & Company. Ogni giorno un altarino, una clip, una testimonianza, una mezza dichiarazione. E adesso pure un filmato misteriosamente scomparso. Non c’è dubbio che questa tredicesima edizione del reality di Canale 5 passerà alla storia per il cosiddetto canna-gate, lo scandalo sollevato da Eva Henger che, finora, ha travolto solo Francesco Monte. ‘Finora’ ...