Lamborghini | un 2017 record e grandi ambizioni

Lamborghini - In attesa della Urus chiude il 2017 con una crescita a doppia cifra : La Lamborghini ha registrato l'anno scorso il suo nuovo record commerciale con 3.815 vetture consegnate alla clientela, il 10% in più rispetto al 2016. Si tratta non solo del nuovo massimo storico, ma anche del settimo anno consecutivo di aumento dei volumi, quasi triplicati dalle 1.302 vendite del 2010, E il 2018 si prospetta già come un nuovo anno record grazie alla SuperSuv Urus, in arrivo nelle concessionarie per la prossima stagione ...