La violenza sulle donne in metà casi dal partner

Partita Mundial : Cantanti e ex calciatori in campo contro la violenza sulle donne : donne ed uomini in campo per l’evento Partita Mundial in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma: un coro di voci contro la violenza sulle donne C’è grande fermento allo Stadio Olimpico di Roma per l’edizione 2018 di Partita Mundial, l’evento benefico che vedrà scendere in campo grandi nomi dello sport, del cinema e dello spettacolo per una giusta causa. Partita Mundial 2018: quando va in onda? Mercoledì 21 marzo 2018 lo ...

L'incontro sarà articolato in una prima parte, realizzata in streaming con ODCEC di Milano , a cui saranno collegati più di 100 ODCEC di tutta Italia, , con relazioni su diversi aspetti del fenomeno

L'evento è strutturato in una sessione mattutina , dalle 9,00 alle 13,00, in diretta streaming da Milano ed una pomeridiana , dalle 15,00 alle 18,30, , nel corso della quale si alterneranno come

I Commercialisti e la società civile : a Savona si parla di IVA e di contrasto alla violenza sulle donne : In collegamento streaming con Milano, l'Ordine di Savona, insieme ad oltre 100 Ordini Territoriali, sarà impegnato su questa importante tematica, che pone in evidenza come il ruolo del commercialista

Perugia - convegno dei Commercialisti sulla violenza sulle donne : I lavori saranno aperti in diretta streaming da Milano da Marcella Caradonna , Presidente ODCEC Milano, e da Massimo Miani , Presidente CNDCEC, collegati con Perugia e con più di 100 sedi di

Rihanna contro Snapchat ottiene le scuse per la pubblicità che incita alla violenza sulle donne : “Vergogna!” : La polemica di Rihanna contro Snapchat ha portato alle immediate scuse dell'azienda nei confronti della popstar. L'app social ha lanciato di recente un annuncio molto controverso, facendosi pubblicità con l'utilizzo di una storia dolorosa che ha riportato alla mente di Rihanna uno dei periodi più bui della sua vita. Con il claim "Che cosa preferisci? Scelte impossibili", Snapchat ha chiesto ai suoi utenti di scegliere tra "colpire Rihanna" o ...

Boves : inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne - FOTO - : Entrambi gli spettacoli, nei quali sono state descritte con lucida precisione le aggressioni, fisiche e verbali, che il genere femminile ha subìto in passato e continua a subire ancor oggi, hanno ...

Panchina rossa a Borgo contro la violenza sulle donne

Franca Leosini - Storie Maledette : dal caso Scazzi alla violenza sulle donne - 'detesto il termine femminicidio' VIDEO : Però, parlando del delicato tema che purtroppo riempie le pagine di cronaca, la giornalista commenta: 'Se c'è un termine che detesto è femminicidio perché dico che la donna è anzitutto è persona, ...

Corteo a Milano - lancio di uova e slogan per dire “basta alla violenza sulle donne” : lancio di uova «ripiene» di vernice rosa e scarpette rosse: le hanno lanciate alcune ragazze durante il Corteo promosso questa mattina dagli studenti e dal movimento «Non una di meno», che ha percorso le vie di Milano in occasione dell’8 marzo. I bersagli, le banche e i negozi che vendono pellicce. E poi slogan femministi amplificati dal megafoni...

8 marzo - quando festeggeremo la fine dei soprusi e della violenza sulle donne? : Una cosa che insegno ai miei studenti e alle mie studentesse è quella di non chiamare l’otto marzo con l’epiteto, abbastanza ingiurioso, di “festa della donna”. Non perché appartenere al sesso femminile sia qualcosa che non possa essere di per sé festeggiato, ma perché si tradisce il senso – politico, prima di ogni altra cosa – della Giornata internazionale della donna. La riduzione a “festa” è dicitura, nonché strategia, che ha trovato il ...

Csen Against Violence. Lo sport contro la violenza sulle donne : Grazie al Progetto Coni 2018 prende il via l’iniziativa promossa dal Centro Spotivo Educativo Nazionale “Csen Against Violence – Lo

Borgosesia panchina rossa contro la violenza sulle donne