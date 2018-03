La tragedia dei lavoratori Trony

Il bimbo nella valigia del papà simbolo della tragedia dei civili a Ghouta : 'Si tratta di un altro massacro e il mondo resta in silenzio', ha dichiarato Rami Abdel Rahman, a capo dell'Osservatorio con sede a Londra, alla Dpa.

“Una tragedia immane”. Lutto nel mondo dello sport : muore a 17 anni mentre si allena. Il destino crudele ha voluto che il dramma si consumasse davanti agli occhi dei genitori. Il campione olimpico è scioccato : Nuovo Lutto nel mondo dello sport. Dopo la morte del calciatore Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo mentre era in ritiro a Udine con la sua squadra che avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese, una nuova tragedia si abbatte sul mondo dello sport. È successo a Caivano, in provincia di Napoli, nel centro sportivo Delphinia. Un nuotatore di 17 anni, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 ...

“Un doloroso tumore…”. Choc all’Isola dei Famosi. Il concorrente lo confessa soltanto adesso e svela il motivo per cui ha scelto di partecipare al reality : “Ho bisogno di soldi per le cure”. Una tragedia inaspettata e terribile : Nonostante le polemiche con Franco Terlizzi e la purtroppo breve permanenza all’Isola dei Famosi è entrato nel cuore di tutti. In molti già lo conoscevano per il suo ‘particolare’ modo di vedere la realtà un uomo dai poteri straordinari, in gradi di vedere che ci accompagna nel cammino in questa vita terrena. Craig Warwick sfortunatamente a causa di un problema di salute ha dovuto lasciare prima del dovuto l’Honduras, ma erano necessarie ...

MARCO BONI - CADAVERE RITROVATO NEL LAGO DI GARDA/ Le lacrime dei compagni : “Una tragedia che tocca tutti” : MARCO BONI, è suo il CADAVERE RITROVATO oggi in fondo al LAGO di GARDA dopo quasi un mese dalla scomparsa misteriosa da Riva: il ritrovamento grazie all'uso di robot.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Palermo - bimbo di 14 mesi muore di meningite/ La tragedia nell’Ospedale dei Bambini : Palermo, bimbo di 14 mesi muore di meningite: la tragedia nell’Ospedale dei Bambini. Una meningite fulminante ha ucciso un bimbo di un anno e due mesi nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:51:00 GMT)

“Grazie per le vostre preghiere”. Lutto gravissimo per il papà dei Robinson. Un’altra enorme tragedia sconvolge la famiglia di Bill Cosby. La notizia è venuta fuori solo ora - a tre giorni dalla sua morte : Lutto gravissimo per Bill Cosby, indimenticabile star della sit-com I Robinson. L’attore, che suo malgrado è noto anche per le numerose accuse di molestie sessuali ai danni di 60 donne – fatti che sarebbero avvenuti fra il 1965 e il 2008 -, ha perso un’altra figlia. La notizia è apparsa sui siti americani lunedì 26 febbraio, ma la scomparsa della donna era avvenuta già da tre giorni. Aveva solo 44 anni Ensa e, stando a quanto ...

l'Eldorado che non c'è nella tragedia dei migranti : nella scia di Fuocoammare di Gianfranco Rosi, vincitore due anni fa dell'Orso d'oro, il documentario Eldorado del regista svizzero Markus Imhoof, fuori gara alla Berlinale, testimonia la tragedia dei ...

“Il bimbo non respira - aiuto”. La corsa in ospedale - poi la tragedia : a poche settimane di vita - muore tra le braccia dei medici - disperati. Ma quella tragedia inizia subito a sollevare dubbi inquietanti. E dopo giorni di indagine ecco saltar fuori una verità che nessuno avrebbe mai voluto sentire : Una drammatica confessione avvenuta tra le lacrime, di fronte agli occhi del giudice. Un caso atroce quello che ha visto una madre raccontare in aula cosa era successo giorni prima tra le mura della sua abitazione, dove il figlio neonato era stato trovato privo di vita. A ucciderlo, come ammesso dalla diretta interessata, proprio il genitore, che prima gli aveva somministrato degli antidepressivi nel latte e poi lo aveva soffocato fino a ...

“È tutta colpa mia…”. Isola dei Famosi : la tragedia di Elena Morali. Giornate difficili in Honduras per l’ex pupa che scoppia in un pianto disperato : “Faccio schifo…” : Momenti difficili all’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi abbiamo visto esserci delle intemperanza. In particolare Filippo nardi si è scagliato contro Cecilia Capriotti per via del suo comportamento che, non solo lui, giudica egoista. Poi sempre l’ex gieffino ha avuto parole pesanti nei riguardi di Francesca Cipriani, in questo caso perchè poco attiva nelle attività Isolane. Ma un’altra ex pupa se la sta vedendo male ed è ...

Man United - 60 anni fa la tragedia di Monaco : il ricordo dei Busby Babes : ... centrocampista considerato il più talentuoso di tutti, ricordato QUI -, mentre il loro 'padre putativo' Matt Busby e altri uomini, compreso il futuro Campione del Mondo 1966 Bobby Charlton ebbero la ...

La follia dei tifosi : sbeffeggiano la Chapecoense per la tragedia aerea : Un gesto maleducato e folle dei tifosi del Nacional Montevideo potrebbe costare cara alla squadra di calcio uruguayana che rischia l'espulsione dalla Coppa Libertadores. ALcuni ragazzi sugli spalti ...

La tragedia di Milano - per il treno dei pendolari faro su manager e tecnici : di Claudia Guasco I primi avvisi di garanzia sono pronti. Tra oggi e domani saranno firmati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e notificati agli indagati: sono i manager e i tecnici di Rete ...

La tragedia di Milano - per il treno dei pendolari faro su manager e tecnici : I primi avvisi di garanzia sono pronti. Tra oggi e domani saranno firmati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e notificati agli indagati: sono i manager e i tecnici di Rete ferroviaria italiana ...

La rabbia dei pendolari dopo la tragedia «C'è paura - noi non siamo al sicuro» : Attenzione: avvisiamo i viaggiatori che i treni S5 e S6 da e per Pioltello....potranno subire ritardi fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni per lo svio di un treno nella stazione di Pioltello .