La solidarietà dei Comboniani all' ong Open Arms | ' Mostra senso di umanità'

Atto intimidatorio al sindaco di Corleto Perticara. La marcia di solidarietà dei primi cittadini lucani : Una quarantina i sindaci lucani e rappresentanti delle istituzioni regionali e provinciali, del mondo dell'associazionismo e della Chiesa, oltre a centinaia di cittadini, hanno affollato le vie di ...

Piacenza : Donazzan (Fi) - solidarietà all’Arma dei carabinieri : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) – ‘Quanto accaduto sabato al brigadiere capo Luca Belvedere mi ha lasciato esterrefatta ed indignata. Quell’immagine, che oggi campeggia sui maggiori media nazionali e sulla rete, sconvolge profondamente, sia per l’uomo solo contro il branco, sia per il carabiniere offeso nella sua divisa. All’uomo chiedo che sopraggiungano, attraverso voi, tutta la mia personale solidarietà e affetto; ...

Piacenza : Donazzan (Fi) - solidarietà all’Arma dei carabinieri (2) : (AdnKronos) – “Prima di tutto venite voi, la vostra incolumità, l’onore della vostra divisa. Se perdete la fiducia in questo principio allora tutto sarà possibile. Come accaduto sabato a Piacenza. Torniamo ai fondamentali, tutti. Sono persuasa che la debolezza, che si trasforma in soccombenza, sia il vero pericolo. Sono altresì convinta che a fronte di una ingiustizia, il sentimento più comune, anche se silente o apparentemente ...

One Billion Rising : il 17 febbraio flash mob di solidarietà in piazza dei Signori a Vicenza : ... ha deciso che era fondamentale, anche quest'anno, dare il suo contributo alla lotta contro la violenza sulle donne organizzando il flash mob che si svolge il 14 febbraio in tutto il mondo sulle note ...

Vacantiandu. "Il sole all'improvviso" : messaggio di solidarietà e sulla "terra dei fuochi" : sole cerca di affrettare l'iter del riconoscimento perché le rimane poco da vivere, ma prima di lasciare questo mondo vuole bonificare l'area contaminata dove ha contratto la malattia e salvare delle ...

Un angelo tra le Stelle 4 - cena di solidarietà per finanziare la Casa dei Mestieri - giovedì 8 al Circolo Posillipo. : ... affetti da disabilità cognitive che, se seguiti da personale altamente qualificato, possono apprendere un mestiere come quello del pizzaiolo o del barista e, in futuro, approcciarsi al mondo del ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i numeri del Microcredito di solidarietà (oggi - 25 gennaio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps riparte da quota 3,9 euro. I numeri di 10 anni di attività del Microcredito di Solidarietà. Ultime notizie live di oggi 25 gennaio 2018(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 06:12:00 GMT)

Ostia - Spada a giudizio per l’aggressione ai cronisti di Nemo : sit-in di solidarietà dei giornalisti davanti al tribunale : Si è tenuto questa mattina il presidio promosso da Articolo21 e Rete NoBavaglio, al quale hanno aderito Fnsi e Ordine nazionale dei giornalisti per esprimere solidarietà a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi, il giornalista e l’operatore vittime di un’aggressione da parte di un membro del clan Spada ad Ostia. Il sit-in si è svolto davanti al tribunale di Roma in concomitanza con l’udienza di rinvio a giudizio di Roberto ...

Buccolini in difesa dei commercianti sul Porto di Anzio : 'solidarietà assoluta' : Inizia così uno sfogo fiume di un commerciante di Anzio, Giorgio Buccolini, che scende in campo in difesa di chi al centro di Anzio vive e lavora, spesso tenendo in piedi le sorti di un'economia ...

Med7 : più solidarietà nella gestione dei migranti e più partecipazione dei cittadini nella Ue : Il presidente del Consiglio compatta il vertice dei leader dei Paesi del Sud Europa su migranti e consultazioni democratiche

VALENTINA DALLARI/ Uomini e Donne - in cura per disturbi alimentari : continua la solidarietà dei fan : VALENTINA DALLARI: Uomini e Donne, l'ex tronista in cura per disturbi alimentari. L'amica Nicole Mazzocato su Instagram: “Io ci sono sempre”. Tanti messaggi di affetto sui social(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:00:00 GMT)