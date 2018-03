La società di Weinstein dichiara bancarotta e cancella gli accordi per zittire le vittime

Molestie - la società di Weinstein fa crac : Aveva provato a fare la furbata, ma il giudice l'ha stoppato. 'Prima di vendere la società, devi risarcire le vittime. Intanto diamo corso al fallimento', questo il senso della decisione del giudice ...

Weinstein - bancarotta per la società cinematografica : Lo scandalo è stato talmente forte da determinare il fallimento per la Weinstein Company, la casa cinematografica fondata da Harvey Weinstein e suo fratello Robert. Secondo quanto riferiscono i media americani due settimane dopo che il procuratore dello stato di New York ha stabilito le condizioni per l’acquisizione degli studios la società dichiarerà bancarotta.La vicenda, com'è noto, è legata allo scandalo degli abusi sessuali ...

La società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinstein farà richiesta di bancarotta : Weinstein Company, la nota società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinsten, il produttore americano da mesi accusato di violenze e molestie sessuali da decine di donne, ha annunciato che farà richiesta per la bancarotta. La società ha circa 375 milioni The post La società di produzione cinematografica fondata da Harvey Weinstein farà richiesta di bancarotta appeared first on Il Post.

La procura di New York ha fatto causa alla società di Harvey Weinstein : Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, ha citato in giudizio Harvey Weinstein, suo fratello Bob e la loro società di produzione cinematografica (la Weinstein Company) per gravi violazioni dei diritti civili, dei diritti umani e delle leggi dello The post La procura di New York ha fatto causa alla società di Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Weinstein - lo Stato di New York cita in giudizio il produttore e la società “per non aver protetto i dipendenti” : Senza tutela delle vittime, la vendita della Weinstein è in bilico. Lo Stato di New York ha citato in giudizio Harvey Weinstein, suo fratello e la loro casa di produzione (la Weinstein Company) per non aver protetto per anni i loro dipendenti dalla condotta sessuale di Weinstein nonostante ci fossero state numerose lamentele da parte dello staff. La causa arriva quattro mesi dopo l’esplosione del caso delle accuse di molestie sessuali, ...