La società Cambridge Analytica e la privacy degli utenti Facebook

(Di martedì 20 marzo 2018) La popolare e affermata azienda specializzata in “big data”è probabilmente coinvolta nella violazione delladi 50 milioni didi. Questa intrusione è stata effettuata per influenzare in maniera occulta le elezioni in diverse nazioni europee e negli Stati Uniti. Inoltre, questa organizzazione sembra aver avuto un ruolo rilevante nella manipolazione dei voti relativi alla Brexit e alla elezione di Donald Trump. Secondo molti giornalisti esteri questapuò considerarsi un vero e proprio Grande Fratello orwelliano capace di controllare l’opinione pubblica e rubare i dati riservati di milioni di. Altri analisti di grande rilievo hanno addirittura accostato l’accaduto ad alcune puntate di House of Cards, nelle quali il presidenteStati Uniti vince le elezioni grazie a un programma occulto portato avanti mediante alcuni software ...