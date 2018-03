La pet therapy in aiuto delle persone | ' L' animale porta il suo mondo al paziente'

pet therapy : ecco tutti i benefici : Che siano bambini, anziani o diversamente abili, il contatto con gli animali ha effetti benefici per chiunque. Con il termine “Pet therapy ” si indica una terapia tradizionale che sfrutta gli effetti positivi dati dalla vicinanza di un animale a una persona. Le dottoresse Francesca Abellonio e Manuela Bergadano di ConTatto pet therapy , ci spiegano i vantaggi e i benefici di questa terapia per molti pazienti. Il termine più corretto ...

Elena Santarelli - il figlio è malato/ La pet therapy per affrontare la battaglia? I fan apprezzano : Elena Santarelli è tornata sui social per parlare di suo figlio e della malattia che l'ha colpito. Rispondendo a una sua follower, in particolare, la showgirl ha...(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:53:00 GMT)