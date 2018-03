“La nostra qualità sta nelle diversità” | la pizzeria dei ragazzi con sindrome di down

M5S - DI MAIO ‘REINTEGRA’ EMANUELE DESSÌ TRA SENATORI/ La risposta a Grillo : “La nostra forza è adattarci” : M5d, Di MAIO ai SENATORI M5s "risponde" a Beppe Grillo, "ci adattiamo sempre". EMANUELE DESSÌ reintegrato, forse, per problemi di numeri a Palazzo Madama: scoppia la bufera(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : “La nostra classifica è bugiarda” : Lazio, Inzaghi: “La nostra classifica è bugiarda” “La nostra classifica è bugiarda, siamo stati rallentati da episodi sulla bocca di tutti”. Non perde la vena polemica Simone Inzaghi Continua a leggere L'articolo Lazio, Inzaghi: “La nostra classifica è bugiarda” proviene da NewsGo.

Stephen Hawking : “La nostra stupidità rimane una minaccia per l’umanità” : Nel 2010, l’astrofisico Stephen Hawking aveva detto all’intervistatore Larry King che l’egoismo e la stupidità dell’umanità potrebbero essere la nostra rovina. Recentemente Hawking aveva avuto modo di ribadire in un’altra intervista che “non siamo di certo diventati meno stupidi o egoisti”. Hawking si faceva intervistare raramente ma in quell’occasione aveva discusso dei potenziali usi positivi dell’intelligenza artificiale, come la possibilità ...

Dazi - l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia : “La nostra risposta sarà collettiva” : Dazi, l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia: “La nostra risposta sarà collettiva” A dettare la linea è il vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, il quale spiega che l’Unione Europea sta “preparando le contromisure, ma speriamo di non doverle usare”. Continua a leggere L'articolo Dazi, l’Europa cerca il dialogo ma si preparaFrancia: “La nostra risposta sarà collettiva” ...

Mostra Fotografica “La nostra Roma attraverso 4 fontane” a Spazio5 : Verrà inaugurata sabato 10 marzo 2018 alle ore 19 presso Spazio5 – via Crescenzio 99/d, a pochi metri da piazza Risorgimento e non lontano dalla... L'articolo Mostra Fotografica “La nostra Roma attraverso 4 fontane” a Spazio5 su Roma Daily News.

Renzi : “La nostra squadra di Governo non ha paragoni” : “Il Pd ha mille difficoltà ma si discute e si vota” ha dichiarato Matteo Renzi ad Rtl chiarendo che non

“La lettura è un’isola e quello spazio è la misura della nostra felicità” : torna a Roma "Libri Come" con Camilleri e Piero Angela : Un bambino tra i sette e gli otto anni, un Tom Sawyer del nuovo Millennio, con pantaloni ripiegati, senza scarpe, camicia jeans e cappello di paglia. In mano non ha una canna da pesca, ma un libro che legge attentamente seduto su una grande valigia con una grande luna piena che gli fa da abat-jour naturale. È rapito da quel testo (un racconto, una favola, chissà?) e non c'è smartphone o videogioco che possano distrarlo ...

Nadia Toffa e il tumore/ Video Iene : Nicola Savino e Giulio Golia - “La nostra piccola bambolina” : Video, Nadia Toffa è stata umiliata dal post di Facebook di una sua fan, tale Catia Brozzi, che le rispondeva alle sue recenti dichiarazioni sui malati di cancro. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 22:40:00 GMT)

Napoli - “La nostra quota è del 15%” : il figlio di De Luca nell’inchiesta di Fanpage sugli appalti rifiuti : Fanpage.it ha pubblicato la seconda puntata dell’inchiesta Blody Money che mira a fare luce sugli appalti per lo smaltimento di rifiuti. Il video pubblicato sul sito di Fanpage.it, intitolato “Nel nome del figlio”, punta i riflettori sull’incontro con Roberto De Luca, figlio del Governatore della regione Campania e assessore a Salerno. Nel nuovo video Fanpage ha ripreso l’ex boss della camorra Nunzio Perrella con Roberto De ...

Elezioni e Millenial : “La nostra prima volta…in cabina elettorale” : Indietro 16 febbraio 2018 2018-02-16T17:39:00+00:00 ROMA – Decisi, critici, interessati e senza la preoccupazione di mostrare lacune sui complicati meccanismi elettorali. Sono i ragazzi del nuovo millennio, quelli che, il 4 marzo, per la prima volta, affronteranno la cabina elettorale “assaporando” uno dei diritti fondamentali di ogni democrazia: il voto. Diregiovani ha ascoltato, partendo da […] L'articolo Elezioni e Millenial: “La nostra ...

Goggia e Vonn in coro : “La nostra rivalità è il bello dello sci” : Goggia e Vonn in coro: “La nostra rivalità è il bello dello sci” Nemiche mai, rivali sì, amiche anche. Sofia Goggia e Lindsey Vonn sono i volti belli, simpatici e protagonisti delle Olimpiadi invernali. Si contenderanno le medaglie, soprattutto in discesa, ma la loro rivalità si concluderà appena dopo la linea del traguardo. “Sofia è […] L'articolo Goggia e Vonn in coro: “La nostra rivalità è il bello dello ...

Solitudine - l’esperto : “La nostra natura è la relazione” : Solitudine, l’esperto: “La nostra natura è la relazione” Dopo che il Regno Unito ha istituito un ministero ad hoc, il professor Ugo Morelli, docente di psicologia, in un’intervista a Tgcom24 analizza le cause della Solitudine che dilaga anche nel nostro Paese. Continua a leggere L'articolo Solitudine, l’esperto: “La nostra natura è la relazione” sembra essere il primo su NewsGo.

Verissimo - Luca Capuano e Carlotta Lo Greco : “La nostra battaglia contro il tumore” : Ospite del pomeriggio di Canale 5 a Verissimo, l’attore Luca Capuano. Volto amato del piccolo schermo, noto al grande pubblico per aver preso parte alla soap Centovetrine e alla fiction Le tre rose di Eva, l’attore è tornato a parlare della malattia che ha colpito la moglie Carlotta Lo Greco, anche lei attrice, nel 2017. A inizio anno, infatti, alla donna fu diagnosticato un linfoma. Carlotta, che in Centovetrine presta il volto a ...

“La nostra casa in Brasile è in una favela. Vogliamo dare ai bambini un’alternativa alla strada” : Fermata della metropolitana: São Conrado. Scesi dal treno, però, non prendete l’uscita verso uno dei quartieri più ricchi di Rio de Janeiro, proprio São Conrado, con i suoi edifici sofisticati, ma dirigetevi verso Vila Canoas, una costellazione di vicoli che si sviluppano in verticale facendo ombra ai campi da golf. “A Rio ci sono più di mille favelas. Oggi, voi siete capitati a Vila Canoas”. Non sarete voi a trovare Mauro Villone e Lidia ...