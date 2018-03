La mia vita e Mr Park

Bell : Grazie a David Lynch la mia vita è migliore : E parteciperà anche al Festival della scienza: in che veste? Speravo fossi tu a dirmi qualcosa , ride , ndr, ! Tutto ciò che so è che in questo panel mi unirò ad alcune donne straordinarie, ...

Piero Angela - l'ultimo libro/ "Il mio lungo viaggio' è diverso - racconta la mia vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)

“Inizia così la mia nuova vita”. La svolta di Loredana Lecciso : dopo le vicissitudini sentimentali - ecco la decisione a sorpresa anticipata dalla solita Barbara D’Urso. Chissà cosa ne pensa Al Bano… : Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l’esuberante Loredana, e ...

"Io torturato - a Rebibbia ricucio la mia vita" : di Lavinia Gerardis Il largo cancello automatico blu si apre lento. Un corridoio, un altro cancello. Siamo dentro Rebibbia, il penitenziario più grande d'Italia . A sinistra e a destra, isolati da ...

«La mia vita da adepta della setta macrobiotica di Mario Pianesi» : Wanda Secondino racconta per la prima volta com'era la vita nel Movimento Un Punto Macrobiotico: «Vivevamo isolati dal resto del mondo. Dovevamo portare gonne lunghe, mai aderenti, maglie accollate, non bisognava truccarsi, portare tacchi, tingersi i capelli. Le donne erano incoraggiate a dedicarsi solo ai figli»

"Così ho sposato due volte Loredana - l'amore della mia vita ha battuto la prima separazione" : Ho rischiato di essere l uomo piu' infelice del mondo. Oggi invece siamo una coppia effervescente, una famiglia unita e serena. Rimgrazio Dio ma piu' di tutti Loredana. Oggi non credo siano tante le ...

«La mia vita da adepta della setta macrobiotica di Mario Pianesi» : Il senso di colpa. Più della fame, delle regole, del non parlare più con nessuno, del vedere sempre le stesse facce che fanno sempre gli stessi discorsi, della sensazione di aver perso qualcosa, là fuori, – forse la vita? – e del bisogno di scacciarla subito quella sensazione, è stato il senso di colpa a corrodere Wanda – Miranda- Secondino, 55 anni, una delle prime seguaci del Movimento Un Punto Macrobiotico di Mario Pianesi. ...

RICCARDO (RIKI) MARCUZZO FIDANZATO? / Due mesi con Sara Gotti : "Tra poco la mia vita potrebbe cambiare" : RICCARDO (RIKI) MARCUZZO FIDANZATO? Due mesi con Sara Gotti: ma esce fuori anche un altro nome di una modella israeliana che si chiama Ella Ayalon! Le indiscrezioni si tingono di giallo...(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Al Bano tra Romina Power e Loredana Lecciso : "Sono tutte e due donne della mia vita" : Leggo.it segue gli aggiornamenti di Pomeriggio Cinque. Continua il gossip in casa Carrisi. Al Bano ha recentemente dichiarato che resterà sempre legato alle sue due donne dicendo che una gli...

Barbara D'Urso a Quinta Colonna : "Porto in televisione la mia visione della vita" (video) : Paolo Del Debbio, padrone di casa di Quinta Colonna, ha presentato 'la signora della politica', Barbara D'Urso, colei che, durante la campagna elettorale, ha avuto la possibilità di ospitare tutti gli esponenti più importanti impegnati nelle ultime elezioni politiche (Qui, per il video):prosegui la letturaBarbara D'Urso a Quinta Colonna: "Porto in televisione la mia visione della vita" (video) pubblicato su TVBlog.it 16 marzo 2018 00:46.

"Ero il boss del Brenta - mi pento per tutti i giovani morti a causa mia. Fare il criminale ha devastato la mia vita" : "A tutti i giovanotti che hanno l'acquolina in bocca pensando di Fare i malavitosi, tanti soldi facili, "lo faccio per un paio d'anni, mi arricchisco e poi smetto", dico: sarebbe l'errore che devasterà la vita, trascinando dentro tutti i cari che non hanno alcuna colpa". È l'avviso lanciato da Felice Maniero, ex boss della Brenta, in una intervista alla Stampa."La parola pentito - spiega quindi Maniero -la ritengo inesatta e sono ...

Letizia Battaglia cerca la bambina con il pallone che fotografò : "Ha accompagnato la mia vita - aiutatemi a trovarla" : "Le scattai questa foto a Palermo. Lei stava giocando a pallone con altri due bambini. Io la spinsi delicatamente contro il muro e lei fece questa espressione corrucciata, intensa". Racconta così, Letizia Battaglia, l'incontro felice con "la bambina con il pallone", uno scatto che ha contribuito a rendere celebre la fotografa."Mi ha accompagnato per tutta la vita, questa fotografia è stata da sempre amatissima", spiega a Chi l'ha ...

Genoa - Rossi : 'La mia vita a tirar calci ad un pallone' : Il calcio mi ha fatto diventare cittadino del mondo: sono nato in America e a dodici anni mi sono trasferito in Italia, poi le esperienze in Inghilterra e Spagna. Ho conosciuto Ballardini nella ...

Atrofia muscolare spinale - ora sono 18 i centri clinici italiani che somministrano Spinraza. Uno dei primi pazienti adulti : “Uno dei giorni più belli della mia vita” : “È uno dei giorni più belli della mia vita, finalmente ho ricevuto la possibilità di far parte del primo trattamento clinico per la mia patologia (la Sma, ndr). sono molto emozionato perché tra una settimana inizierò a fare le iniezioni intratecali del nuovo farmaco capace di bloccare il degenerare della Sma. sono passato da avere una speranza, che ho comunque sempre coltivato nel mio cuore, a un sogno che si realizza concretamente. Stiamo ...