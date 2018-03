La maxi frode del gasolio

Sembra Chianti - invece è vino in polvere : scoperta maxi-frode : Altro che "ottimo Chianti", era pessimo vino in polvere. Una frode alimentare di portata mondiale, con un giro d'affari di 200 milioni di euro, con 2mila venditori online che spacciano...

Grecia - file Fbi su presunta maxi frode Novartis. Coinvolti dieci tra ex ministri ed ex premier : Ci sono anche ex primi ministri greci e otto ex ministri tra i file del Dipartimento di Stato americano secondo cui sarebbero implicati in un presunto scandalo di corruzione da tre miliardi di euro che ha coinvolto in Grecia il colosso farmaceutico svizzero Novartis. I file dell’FBI hanno rivelato i nomi dei politici greci che secondo l’accusa avrebbero ricevuto milioni in tangenti per far ottenere una posizione di forza nel mercato ...

maxi frode al fisco da sei milioni - coinvolto un modenese : Tre persone denunciate a Reggio Emilia, appartengono a una società accusata di aver nascosto al fisco sei milioni di euro, specializzata nell'installazione di impianti elettrici che è stata ...

Milano - una maxi frode in studio commercialisti : maxi frode a Milano. Un'indagine della Guardia di Finanza ha messo nel mirino uno studio di commercialisti che di fatto offriva ai clienti un pacchetto "all inclusive" che avrebbe portato ad un'evasione grazie ad una società off shore. A guidare l'inchiesta è stata la Guardia di Finanza di Brescia che ha portato ad un'ordinanza di custodia cautelare per 25 persone. Diverse le perquisizioni eseguite dalle ...

Brescia - società offriva pacchetti 'all inclusive' per maxi frode fiscale : 20 arresti e 84 indagati : La Guardia di Finanza di Brescia, coordinata dalla Procura, sta eseguendo in varie province - tra cui Brescia, Bergamo, Parma, Varese e Lodi -, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ...

Società offriva pacchetti 'all inclusive' per maxi frode fiscale : 20 arresti e 84 indagati : La Guardia di Finanza di Brescia, coordinata dalla Procura, sta eseguendo in varie province - tra cui Brescia, Bergamo, Parma, Varese e Lodi -, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ...

maxifrode fiscale 'all-inclusive' : BRESCIA, 11 GEN - La Gdf di Brescia, coordinata dalla Procura, sta eseguendo in varie province - tra cui Brescia, Bergamo, Parma, Varese e Lodi -, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ...

Lombardia - maxi-frode fisco : 25 arresti : 9.58 La Guardia di Finanza di Brescia sta eseguendo 25 misure cautelari,a seguito di indagini su una maxi-frode fiscale. L'operazione, che vede impegnati 120militari, si svolge in diverse province italiane, fra cui Brescia, Bergamo, Parma, Varese e Lodi. In corso perquisizioni e sequestri di beni per oltre 180 milioni di euro. Nel mirino uno studio commerciale milanese che forniva ai clienti un pacchetto all inclusive per occultare risparmi ...