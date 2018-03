La gaffe della neodeputata M5s | “Viaggio in economy” | ma il biglietto è di prima classe

Cane imbarcato sull’aereo sbagliato - il volo viene deviato : ennesima gaffe della United Airlines : Dopo che un cucciolo è morto all'inizio della scorsa settimana, costretto a viaggiare nella cappelliera, e un altro era stato spedito per errore all'altro capo del mondo, la compagnia americana si è accorta di aver imbarcato di nuovo un Cane per una destinazione sbagliata, deviando il volo con un ritardo di due ore per i passeggeri: "Era l'unica soluzione possibile per riunire il quattrozampe ai suoi padroni".Continua a leggere

La gaffe della Lorenzin : "Quello è Gino Paoli?". Ma è Enzo Ferrari : Beatrice Lorenzin , ministro della Salute del governo presieduto da Paolo Gentiloni, ha scambiato un ritratto di Enzo Ferrari per uno raffigurante Gino Paoli. 'E quello? E' Gino Paoli, giusto?', ha ...

Lorenzin : “Quello è Gino Paoli?” Ma è Enzo Ferrari/ Video - gaffe del ministro della Salute a Modena : Beatrice Lorenzin: “Quello è Gino Paoli?” Ma è Enzo Ferrari. Video, gaffe del ministro della Salute a Modena: gelo in Comune, ma il sindaco prova a mettere una pezza allo scivolone...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:08:00 GMT)

"Ma quello è Gino Paoli?". La gaffe della Lorenzin a Modena che scambia Enzo Ferrari per il cantante : Dovrebbero essere le basi per chi, come lei, è stata eletta nel collegio uninominale di Modena. Per questo non ha tardato a far discutere sui social la gaffe commessa dalla ministra uscente alla Salute Beatrice Lorenzin. Come riportano il Resto del Carlino e La Pressa, la leader di Civica Popolare si è recata nel municipio di Modena per un ringraziamento in seguito alla sua elezione in Parlamento e per salutare il sindaco Giancarlo ...

Clamorosa gaffe della Littizzetto - Filippa Lagerback : “Hai spiattellato mie cose personali” : Capita anche ai migliori. E stavolta è successo a Luciana Littizzetto. L’attrice comica è incappata in una Clamorosa gaffe durante il suo consueto...

“Ecco quanto paga Barbara”. Lorenzo Crespi - che gaffe. Ospite della D’Urso - non volendo - svela il gettone di presenza. Subito Carmelita cerca di correre ai ripari : ma la pezza è peggio del buco. Web inferocito : In questi ultimi giorni la vicenda di Lorenzo Crespi ha lasciato tutti senza parole. L’attore ed ex modello messinese oggi ha 46 anni e le sue condizioni di vita sono molto precarie. Da tempo fuori da tutti i circuiti, Crespi non lavora praticamente più, motivo per il quale è in una condizione economica disastrosa. Inoltre, una malattia ai polmoni ha messo in pericolo la sua vita, come lui stesso sostiene. Dopo una serie di post su ...

“Che madre sei!”. Tremenda gaffe di Lory Del Santo. Ospite di Domenica Live la showgirl ricorda la più grande tragedia della sua vita. Poi fa un’affermazione sconvolgente sul piccolo Conor precipitato da un grattacielo. La rabbia del web : Una versione inedita, sofferente e confusa. Una Lory De Santo mai vista, quella che nella puntata del 4 marzo è stata Ospite di Domenica Live. L’attrice, regista e showgirl intervistata da Barbara D’Urso ha parlato della sua vita, ripercorrendo le tappe principali, raccontando gli alti e bassi e in particolare è stato affrontato un tema terribile e decisivo della sua vita. La tragedia che ha sconvolto non solo la sua ...

Berlusconi - il delirante confronto con Mentana. Dall’invenzione della Tav alla gaffe sulle lauree nel M5s : “Molti non sono nemmeno laureati”, è la frase con cui Silvio Berlusconi rincara la dose sui cinquestelle, nuova emergenza dopo il comunismo che avrebbe spinto il leader di Forza Italia e impegnarsi nuovamente. Ma all’accusa di non essere laureati, il conduttore di Bersaglio Mobile (La7), Enrico Mentana, fredda Berlusconi: “Glielo devo dire, nemmeno io sono laureato” L'articolo Berlusconi, il delirante confronto con ...

LA SIGNORA DELLA PELLICCETTA/ Rosanna Magliulo - gaffe a Pomeriggio 5 : scambia Pappalardo per Pino Daniele : La SIGNORA DELLA PELLICCETTA, Rosanna Magliulo, torna ospite di Barbara D'Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Dal video virale alle ospitate agli eventi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 18:35:00 GMT)

L'ultima gaffe della Raggi : incontra in Comune il principe sbagliato : Mentre Roma affonda sotto la neve e qualche centimetro di coltre bianca sembra paralizzare la città, per il sindaco Virginia Raggi - che al momento se ne sta al caldo del Messico, ben lontana dalle polemiche sul maltempo - si prepara un'altra perturbazione che poco o nulla ha di meteorologico.Come racconta il quotidiano capitolino Il Tempo, la sindaca è finita nella bufera insieme all'assessore alla Sostenibilità Pinuccia Montanari per ...

Messi pareggia i conti tra Chelsea e Barcellona - ma che gaffe della difesa di Conte [VIDEO] : Messi pareggia i conti tra Chelsea e Barcellona. Dopo la rete di Willian che ha portato in vantaggio la squadra di mister Conte, i blaugrana si sono riversati in avanti alla ricerca del pari. Il gol alla fine è arrivato a causa di un errore grossolano da parte della difesa londinese che nel tentativo di uscire col palleggio dal pressing, ha commesso una leggerezza regalando il pallone ad Iniesta il quale ha servito Messi solo soletto appena ...

CHIARA FERRAGNI VS ROBERTO CAVALLI/ Lui si scusa della gaffe - lei non perdona e usa una follower per dirgli... : Continua il botta e risposta tra CHIARA FERRAGNI e ROBERTO CAVALLI dopo le inaspettate esternazioni dello stilista. Le scuse bastano per rimediare all'errore?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:48:00 GMT)

gaffe della Cucinotta : "La Sicilia nel cuore". Ma lei si trova a Ischia : Maria Grazia Cucinotta è stata la protagonista di una clamorosa Gaffe che ha fatto infuriare il popolo di Ischia e non solo. La bella attrice, infatti, voleva fare un piccolo regalo ai suoi fan e su ...

gaffe della Cucinotta : La Sicilia nel cuore. Ma lei si trova a Ischia : Maria Grazia Cucinotta è stata la protagonista di una clamorosa Gaffe che ha fatto infuriare il popolo di Ischia e non solo.La bella attrice, infatti, voleva fare un piccolo regalo ai suoi fan e su Facebook ha pubblicato una sua foto con una didascalia. Peccato che le parole non corrispondano ai luoghi. "Ricordi di Taormina, la Sicilia nel cuore", scrive Maria Grazia Cucinotta su Facebook. Ma subito gli utenti le fanno notare ...