La fine dell' innocenza dei social network e l' intervento dei regolatori

Uccise e buttate in un pozzo : la triste fine delle donne vittime di omicidio Video : Uccise e poi gettate in un pozzo per nascondere il corpo: questa la fine che accomuna alcune donne vittime di omicidio da parte di parenti, conoscenti o compagni violenti. tristemente famoso il caso di Sarah Scazzi, la povera ragazza pugliese che ha attirato l'attenzione di media e gente comune, interessati ed incuriositi da un delitto che ha una forte componente familiare. Anche Gloria Rosboch, insegnante di Castellamonte [Video], uccisa da un ...

Inter : cinesi imbufaliti - fallimento della campagna acquisti di Ausilio. Il Ds via a fine stagione - in arrivo una sorpresa inaspettata : Inter: fallimento campagna acquisti- Non stanno soddisfacendo i nuovi (e costosi) acquisti dell‘Inter da quando i cinesi hanno acquistato il club: arrivi estremamente cari che poi non hanno inciso in maniera positiva sul club di Milano. La delusione per i vari Dalbert (20 milioni di euro), Gabigol (25 milioni), Joao Mario (36 milioni), Lisandro Lopez (prestito) ed altri è palpabile nella società. Il club meneghino non ha potuto fare altro ...

“Devono togliermi un pezzo di cervello”. Il dramma di Randi Ingerman. La modella americana ha fatto girare la testa a tutti : prima il grande successo - poi la tragedia familiare - infine ha detto addio alla carriera. Oggi racconta perché : “Questa è la mia malattia…” : L’abbiamo conosciuta quando splendida e flessuosa prestava la sua immagine nello spot di una marca di vodka, Randi Ingerman, è stata anche un’attrice. L’americana dallo sguardo sensuale ha recitato in Sotto il vestito niente 3 e Il grande inganno di Jack Nicholson. Poi nel 2006 ha preso parte al reality show la fattoria e nel 2009 alla fiction L’isola dei segreti – Korè di Ricky Tognazzi. Dopodiché è praticamente ...

Ciclismo - i promossi e bocciati del fine settimana : brilla Vincenzo NIbali a Sanremo - crescono i giovani della Quick-Step Floors : La Milano-Sanremo, ovviamente, è stato l’avvenimento ciclistico più seguito degli ultimi di giorni, ma non l’unico a svolgersi, pensando anche alla scorsa settimana. Proviamo a vedere chi sono i promossi e i bocciati nelle corse in evidenza degli ultimi giorni. promossi Vincenzo NIbali: non possiamo che partire dallo Squalo, ovviamente. Abbiamo ancora negli occhi sette chilometri destinati ad entrare nel mito, un attacco sul Poggio ...

Stephen Hawking - l'utlimo studio due settimane prima della morte : ha predetto la fine del mondo : Stephen Hawking è morto lo scorso mercoledì: solo due settimane prima della morte ha presentato un documento di ricerca che prevede la fine del mondo e spiega come gli scienziati potrebbero rilevare le prove di un altro universo. La Teoria del tutto: 7 cose da sapere su Stephen Hawking Il professor Hawking è morto mercoledì all'età di 76 anni ...

God of War : potremo tornare indietro e continuare ad esplorare dopo la fine dell'avventura : Il director di God of War Cory Barlog sta promuovendo il titolo in giro per il mondo, e come riporta VG247 un'interessante novità per la serie è stata rivelata.Come ben ricorderemo infatti gli scorsi God of War erano caratterizzati da una progressione estremamente lineare, e non permettevano di poter tornare indietro alla fine della storia, per poter rivisitare luoghi precedentemente esplorati. Ebbene tutto questo, con il nuovo capitolo della ...

“Lo ha morso un serpente velenoso”. La tragica fine del volto noto della tv : diventato famoso grazie alla partecipazione al noto programma - ecco come lo hanno trovato. Le assurde dinamiche della sua fine : Una vita intera dedicata alla passione per gli animali, in particolare i serpenti, che gli avevano portato fama e notorietà. Al punto da trasformarlo in una star del piccolo schermo, famoso nel suo paese e anche fuori da quei confini che non aveva mai varcato, anche a causa delle tante indiscrezioni sul suo conto che rimbalzavano puntualmente sui giornali. Ora, ecco però arrivare la notizia della morte di uno dei personaggi televisivi più ...

Moro - il fallimento della Grosse Koalition all'italiana e l'inizio della fine del terrorismo : Il suo obiettivo era stringere la società e l'economia in vincoli ancora più stretti, come dimostra l'unica riforma rilevante di quella fase, l'equo canone. Con Moro si avvia alla conclusione una ...

Russia - le sanzioni di Trump Blocco a 4 contro il Cremlino fine dell’amicizia con Putin? : La mossa mentre il super procuratore gli chiede di consegnare i documenti sui suoi legami con Mosca

Ex veggente - fine inchiesta : 'Fantomatico progetto delle croci - truffa da quattro milioni' : BRINDISI - fine delle indagini sul fantomatico progetto delle croci e sulle finte doti mistiche di Paola Catanzaro, già Paolo, con conferma dell'accusa di essere stata a ideatrice e promotrice di un'...

Bologna - bimbo di 9 anni cade dalla finestra della cameretta al secondo piano : è in Rianimazione : A 9 anni è caduto dalla finestra di casa. Il bambino è ricoverato in Rianimazione, ma non sarebbe il pericolo di vita. E' accaduto nel Bolognese, il bambino è caduto dal secondo piano di una palazzina ...