La Corrida 2018 presto su RAI 1 | quando inizia e come partecipare ai casting

Palinsesti Rai primavera 2018 - novità : La Corrida - The Voice of Italy - Made in Sud e altro ancora : Palinsesti Rai: resi noti i Palinsesti primaverili 2018. Tra le novità segnaliamo La Corrida con Carlo Conti, The Voice of Italy, Made in Sud e tanto altro ancora. Palinsesti Rai in primavera 2018 I vertici della Rai hanno reso noti i Palinsesti primaverili del 2018 e tra riconferme e novità, forse la curiosità del pubblico è tutta per la nuova edizione de La Corrida che vedrà alla conduzione Carlo Conti. Grande attesa per La Corrida Una ...

Ufficiali i palinsesti primaverili Rai 2018 con il ritorno di The Voice of Italy e La Corrida su Rai1 : I palinsesti primaverili Rai 2018 sono stati annunciati. Tra i programmi che torneranno, anche la clamorosa nuova edizione di The Voice Of Italy, che torna dopo la chiusura per gli scarsi risultati ottenuti in termini di ascolti. La nuova edizione, per la quale l'azienda ha speso una somma ingente di fondi, sarà però molto diversa da quelle precedenti. La prima novità introdotta per la quinta stagione del talent è la lunghezza, notevolmente ...