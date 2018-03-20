La cautela di Berlusconi: domani il vertice decisivo (Di martedì 20 marzo 2018) Non porta buone notizie anche Gianni Letta, che a Roma continua le sue trattative riservate, rendendosi conto però che il mondo è cambiato e così le liturgie della politica. Certo, c'è la speranza ...
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PaoloCaminiti1 : RT @angelo_ra_: Vespa :'BERLUSCONI STIA ATTENTO, SE SALTA L’ALLEANZA CON SALVINI RISCHIA L' EMIGRAZIONE DI MOLTI DEI SUOI VERSO LA LEGA' -… - marcopietro49 : RT @angelo_ra_: Vespa :'BERLUSCONI STIA ATTENTO, SE SALTA L’ALLEANZA CON SALVINI RISCHIA L' EMIGRAZIONE DI MOLTI DEI SUOI VERSO LA LEGA' -… - Nicolo230592 : RT @angelo_ra_: Vespa :'BERLUSCONI STIA ATTENTO, SE SALTA L’ALLEANZA CON SALVINI RISCHIA L' EMIGRAZIONE DI MOLTI DEI SUOI VERSO LA LEGA' -… -
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