La Casa delle Farfalle | un eden tropicale nel cuore della città | dal 24 marzo al 10 giugno

A Roma “La Casa delle farfalle” : Roma – Un giardino magico e incantato all’interno del quale ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta... L'articolo A Roma “La casa delle farfalle” proviene da Roma Daily News.

Sant’Anna di Stazzema - un “Ostello della pace” nella Casa del massacro delle Ss. La Germania : “Pronti a pagare una parte” : Un Ostello della Pace nella casa in cui le SS massacrarono la sua famiglia. E’ quello che potrebbe nascere, con il contributo finanziario della Germania, a Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, grazie alla generosità di Enrico Pieri, 84 anni. Pieri è sopravvissuto, all’età di 10, a uno dei massacri nazifascisti più efferati della seconda guerra mondiale. Berlino fa molta fatica a far condannare i suoi ex militari ritenuti colpevoli dai ...

Quando si accenderanno le luci nel "Casale delle arti"? : La Regione Lazio ha deliberato - delibera di Giunta n.914 del 22 dicembre 2017- il sostegno alla realizzazione del progetto Casale delle Arti, promosso dal Miur, localizzato nella struttura Casale Gomenizza all'interno della Riserva Naturale di Monte Mario. Anche la Prefettura di Roma si è attivata chiedendo al Campidoglio di esprimersi chiaramente sul progetto. Il Comune ha confermato il suo interesse. Manca, adesso, la firma finale del ...

Movimento 5 Stelle : 'No alla chiusura della Casa delle Donne' : VIAREGGIO Diciamo un no secco alla vendita della Casa delle Donne, un altro tassello della politica di smantellamento dei beni pubblici in favore del privato che spunta dalla mano poco attenta del sindaco Del Ghingaro. Il monito arriva dal Movimento 5 Stelle Viareggio: ' Sembra ormai ...

La storia del Moica come storia delle Casalinghe italiane : Per partecipare all'evento, è richiesta la prenotazione al numero 030 3790212 oppure scrivendo una mail a salalibretti@giornaledibrescia.it Il convegno è fruibile anche in diretta streaming sul ...

Trapani - scoperta Casa di riposo delle torture : “Anziani picchiati e umiliati” : La Guardia di Finanza di Trapani ha arrestato una coppia di coniugi che gestivano una casa di riposo lager per anziani. Nelle immagini si vedono violenze di natura verbale, psicologica e fisica ai danni degli ospiti, spesso anche sedati di notte con medicinali somministrati senza prescrizione medica.Continua a leggere

Prorogata la scadenza delle domande di contributo fitto-Casa per studenti universitari : Rivolto agli universitari in atenei ubicati fuori dalla Sardegna. L'Assessorato della Pubblica Istruzione ha prorogato alle ore 23.59 del 19 marzo 2018 il termine di scadenza per la presentazione ...

La Samp e il tabù delle 'piccole' fuori Casa. In due anni solo Empoli ko : Genova - Ci sono vari tabù blucerchiati e giampaoleschi che nella trasferta di oggi in Calabria sarebbe bello sfatare. C'è quello delle trasferte spesso deludenti lontano dal Ferraris, problema che si ...

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse delle partite : Fiorentina favorita in Casa (28^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite di oggi 11 marzo. Si accende la 28^ giornata: occhi puntati a San Siro per il match Inter-Napoli.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:28:00 GMT)

"Al telefono mi ha detto : 'Le ho ammazzate'. Quando sono entrata in Casa - ho visto l'orrore delle due bimbe morte" : Michela Cerrato, migliore amica di Antonietta Gargiulo, la donna gravemente ferita dal marito Luigi Capasso morto suicida dopo aver ucciso le figlie di 7 e 13 anni a Cisterna di Latina, racconta il dramma vissuto in diretta in un'intervista rilasciata a Chi l'ha visto.La donna ha parlato della telefonata intercorsa tra lui ed il carabiniere Quando quest'ultimo, già compiuta la strage, si trovava sul terrazzo dell'appartamento dove ...

"Salviamo la Casa Internazionale delle donne a Roma" : Nella Giornata delle donne, 8 marzo, pubblichiamo un appello a difesa della Casa Internazionale delle donne a Roma.La Casa Internazionale delle donne di Roma non è al sicuro.Un luogo storico, il riferimento di oltre 30.000 donne che la visitano ogni anno e delle numerose associazioni che la fanno vivere, il punto di incontro, confronto culturale e politico, di crescita personale e professionale,­­­­­­­ ...

Diretta/ Schwerin Casalmaggiore info streaming video e tv : le statistiche delle squadre (Coppa CEV) : Diretta Schwerin Casalmaggiore: info streaming video e tv, orario e risultato live dei quarti di ritorno nella Coppa CEV di volley femminile. La Pomì ha bisogno del miracolo per passare(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi : Il New York Times ha scritto che Hope Hicks, capo della comunicazione della Casa Bianca e una delle collaboratrici più strette del presidente Donald Trump, ha dichiarato di volersi dimettere nelle prossime settimane. Lo scorso agosto Hicks aveva preso il The post Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi appeared first on Il Post.