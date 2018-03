La buona sanità cura la povertà

«Cura» - le foto che raccontano la buona sanità : Al di là dei casi di «malasanità», che fanno notizia, c’è un mondo fatto di professionisti che lavorano negli ospedali italiani e che rendono un servizio molto prezioso a tutta la comunità. È questa buona sanità pubblica che gli studenti dell’Istituto Europeo di Design (Ied) hanno voluto raccontare con un inedito progetto di fotografia. Per un anno, nove allievi diplomati a luglio 2017, hanno osservato e frequentato i reparti e le corsie della ...

Sanità : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione. : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la "scienza non possa essere democratica", ...

Sanità - bufale e fake news : Fnomceo lancia il sito sulla buona informazione : Rispondere ai dubbi dei cittadini in tema di salute, e aiutarli ad orientarsi nel mare di fake news che sempre più spesso “intasano” le bacheche dei social network. È questo l’obiettivo del nuovo sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Dottoremaeveroche ( dottoremaeveroche.it), presentato oggi al ministero della Salute in occasione dell’evento “La comunicazione della salute ...

Sanita' : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la 'scienza non possa essere democratica', ...

Sanità : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la "scienza non possa essere democratica", ...

Terapia genica - elettrobisturi e... La ricerca medica è al top In Italia c'è anche una buonasanità : Dalla Terapia genica all'elettrobisturi in miniatura fino all'asportazione record di tumori cerebrali. La sanità Italiana fa parlare di sé non più con per scandali ma per storie di successo Segui su affarItaliani.it

Mantovani (FI) - l’ex assessore a processo per corruzione : “Vi ho dato 3 anni di buona sanità. Ora voglio la commissione Giustizia” : “Sono disponibile per un posto in parlamento, dove chiederò di andare in commissione Giustizia”. Mario Mantovani, fedelissimo di Silvio Berlusconi ed ex vicegovernatore della Lombardia, ha le idee chiare e non sembra curarsi dei suoi guai giudiziari: è sotto processo a Milano per corruzione, concussione, turbativa d’asta e abuso d’ufficio, è inquisito a Monza per corruzione nell’inchiesta sui rapporti tra politica e ‘ndrangheta ed è indagato, ...

All’ #OMCèONA il Premio buona sanità - Silvestro Scotti : “Un riconoscimento ai nostri “medici eroi”” : «A quanto pare le voci su un possibile riconoscimento All’Ordine dei Medici di Napoli in occasione del Premio Buona Sanità 2018 erano fondate. Venerdì 26 gennaio avremo l’onore di ricevere questo riconoscimento. Non è superfluo dire che il Premio non arriva per i meriti del presidente, bensì, a mio modesto avviso, per il lavoro strepitoso che i nostri medici fanno ogni giorno. E’ un lavoro silenzioso, che non cerca il clamore dei media. E’ un ...

'L'Ospedale di Bobbio è un esempio di buona sanità' : Cade da un albero mentre pota, gravissimo 3 San Nicolò, ciclista investito: grave un 57enne 4 Piacenza città nel 2017 è cresciuta di 727 persone. Gli stranieri sono saliti a 19.146 L'Ospedale della ...